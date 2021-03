En 2020, 27 associations ont bénéficié d'un financement de la Fondation SFR

En 2020, 27 associations ont bénéficié d'un financement de la Fondation SFR









Grâce au soutien de salariés !

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — En soutien à 27 associations qui, partout en France, oeuvrent pour l'inclusion numérique et l'insertion socioprofessionnelle, la Fondation SFR a remis en 2020, grâce au parrainage de salariés SFR, des dotations allant de 5.000 à 10.000 euros, pour un montant total de 150.000 euros.

La Fondation SFR agit depuis 15 ans auprès des publics fragiles pour promouvoir l'égalité des chances. Elle concentre son action sur l'inclusion numérique, l'insertion professionnelle et l'accompagnement des jeunes ainsi que des publics en situation de fragilité. En 2020, le montant total des dotations financières et matérielles apportées par la Fondation SFR en faveur de ces causes s'est élevé à près de 10 millions d'euros.

Dans le cadre de l'action de la Fondation, le fonds de soutien est un appel à projets interne qui permet, chaque année, aux salariés de parrainer un projet associatif qui leur tient à coeur afin que celui-ci bénéficie d'un financement de la Fondation SFR. Le salarié doit soumettre son dossier sur la plateforme d'engagement de la Fondation, qui est examiné ensuite par un jury composé de l'équipe de la Fondation SFR et de salariés SFR...

Process de validation

Ce jury évalue les demandes qui sont ensuite présentées au Conseil d'administration de la Fondation pour validation. Les salariés-parrains assurent tout au long de l'année le lien entre la Fondation et l'association qu'ils soutiennent. Plus de 1.000 associations ont ainsi été accompagnées grâce à la mobilisation de salariés SFR depuis 2006, année de création de la Fondation SFR.

Ainsi, qu'il s'agisse de projets facilitant l'insertion professionnelle, sportive ou culturelle et l'inclusion numérique, d'accompagnement de jeunes issus de milieux modestes, de soutien aux publics en situation de fragilité (précarité, handicap...) ou de lutte contre toutes les formes de discrimination, le jury de la Fondation SFR a sélectionné, en 2020, 27 associations qui ont pour objectif commun de favoriser l'insertion (liste des associations en annexe). Ces associations sont présentes partout en France (Var, Gironde, Rhône, Nord, Isère, Ille-et-Vilaine, Loire Atlantique, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne, Hérault, etc).

Les délégués régionaux de SFR, accompagnés des salariés-parrains, sont allés à la rencontre des associations et des bénéficiaires pour échanger sur leurs actions et les initiatives qu'ils pourront mettre en place grâce à cette aide financière.

Le dispositif est au coeur de l'engagement de la Fondation SFR en faveur de l'égalité des chances...

En participant à la création d'Emmaüs Connect il y a près de 10 ans, SFR s'est donné comme mission de rendre le numérique accessible à tous. Grâce aux 4 millions d'euros de dons en nature annuels de SFR, Emmaüs Connect met à disposition des publics fragiles des ressources téléphoniques et un accès à internet à des conditions avantageuses.

En 2020, dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, ce sont plus de 40 000 personnes qui ont été équipées et connectées par SFR et Emmaüs Connect.

La Fondation SFR a également noué des partenariats avec des associations dont l'action est reconnue pour favoriser l'emploi des jeunes, telles que Sport dans la Ville, Article 1, Rêv'Elles, L'Ascenseur, La Cravate Solidaire ou encore Mozaïk RH.

L'implication personnelle des salariés de SFR constitue le socle de l'action de la Fondation. Ceux-ci s'engagent de trois manières : le parrainage d'une association (fonds de soutien), le tutorat et le mécénat de compétences. Les salariés peuvent concrétiser leur engagement en devenant mentor ou animateur d'ateliers individuels ou collectifs au sein d'associations. Ils ont également la possibilité de s'engager entre 2 et 8 jours par an sur leur temps de travail pour mettre leurs compétences personnelles et professionnelles au profit d'une association. Une plateforme est mise à leur disposition avec plus de 400 missions, chaque salarié a ainsi le choix d'en trouver une qui lui convienne pleinement...