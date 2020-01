En 2019, les ETF iShares ont dépassé 2.000 Mds$ d'actifs sous gestion à l'échelle mondiale

185 milliards de dollars de nouveaux actifs nets...

(Boursier.com) — En 2019 les ETF iShares ont dépassé 2.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion à l'échelle mondiale, terminant l'année avec 185 milliards de dollars de nouveaux actifs nets et 33% de part de marché mondiale, renforçant la position d'iShares en tant que principal fournisseur d'ETF pour les clients...

iShares a également franchi une série d'étapes dans ses différentes gammes de produits : Les ETF obligataires dans l'ensemble ont dépassé 1.000 milliards de dollars, les ETF iShares obligataires représentant plus de 47% de ces actifs en fin d'année et 112 milliards de dollars en flux.

Les ETF iShares Factoriels ont recueilli un montant record de 34 milliards de dollars de flux, terminant l'année 2019 avec plus de 179 milliards de dollars d'actifs.

Les ETF iShares ESG ont représenté 12 milliards de dollars à l'échelle mondiale et ont vu le "lancement le plus réussi" parmi toutes les stratégies ETF des 15 dernières années.

"Les clients utilisent de plus en plus les iShares comme source de rendement actif" a déclaré Salim Ramji, responsable mondial iShares et Index Investments. "En 2019, les clients ont étendu leur utilisation d'iShares à travers nos ETF obligataires, nos ETF Factoriels et nos ETF ESG avec des flux records dans chacune de ces catégories ; les investisseurs utilisent iShares non seulement en coeur de portefeuille, mais aussi comme des outils de recherche d'une meilleure performance sur l'ensemble de leur portefeuille".

Une forte croissance au cours d'une année volatile

À l'échelle mondiale, les ETF iShares ont terminé 2019 avec un record de 2.200 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de 185 milliards de dollars de nouveaux actifs nets.

"Des flux stables et solides dans toutes les gammes de produits démontrent la diversité et la variété de façons dont les clients utilisent iShares pour gérer le risque dans des marchés volatiles, accéder à des classes d'investissement plus facilement et à un coût plus bas et mieux aligner leurs valeurs sur leurs objectifs de portefeuille" commente l'établissement.

Une forte croissance dans l'adoption des ETF à revenu fixe

Les actifs ETF obligataires ont dépassé 1.000 milliards de dollars dans toute l'industrie. iShares, qui a lancé le premier ETF obligataire en 2002, a atteint plus de 565 milliards de dollars d'actifs dans le monde pour 200 milliards de dollars de volume d'échanges aux États-Unis et en Europe...

Dans le monde, les investisseurs ont accéléré leur adoption des ETF obligataires - allant d'expositions de long terme pour la gestion prive, à des instruments de couverture pour les grandes institutions, en passant par des outils d'accès aux marchés pour les gérants obligataires actifs.

"En 2019, les ETF iShares obligataires représentaient bien plus que la simple indexation - ils sont devenus une technologie facilitant la modernisation du marché obligataire", a déclaré Ramji. "Les gérants actifs obligataires les ont ajoutés pour aider à la génération d'alpha grâce à l'allocation tactique et à la gestion des liquidités, les banques centrales les ont utilisées pour accéder plus facilement aux marchés des obligataires et les institutions les ont utilisées pour transférer leurs risques des portefeuilles à moindre coût."

Focus sur l'investissement durable

En 2019, iShares a réalisé d'importants investissements dans sa gamme d'ETF ESG, terminant l'année avec 22 milliards de dollars d'actifs, 12 milliards de dollars de flux (17 milliards de dollars en incluant les fonds indiciels iShares) et a presque triplé son nombre d'ETF ESG pour atteindre 81.

Les ETF ESG sont devenus la catégorie d'iShares à la croissance la plus rapide, principalement en raison de l'intérêt généré et de l'utilisation des ETF ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance) dans toutes les régions et par tout type de client, des gestions de comptes propres et de patrimoine en Europe aux conseillers financiers aux États-Unis. iShares prévoit une série d'actions cette année pour élargir l'accès à l'investissement durable dans ses offres.

Amorcer l'écosystème ETF pour élargir l'échelle et la croissance

iShares salue l'approbation unanime en septembre par la Securities and Exchange Commission (SEC) de la règle ETF, qui contribuera à soutenir la croissance des ETF à l'avenir et à approfondir la transparence du marché des ETF. iShares s'est également associé à Intercontinental Exchange (ICE) pour lancer le ICE ETF Hub, un outil de marché qui normalisera les processus de création et de rachat d'ETF pour un large éventail de participants.

Des fonctionnalités supplémentaires, notamment le soutien à la négociation de paniers personnalisés et une expansion à l'internationale sont prévues pour cette année. Dans l'ensemble, les efforts déployés en 2019 pour renforcer les bases qui soutiennent l'écosystème des ETF aideront à garantir un fonctionnement efficace des ETF en 2020 et au-delà.

Europe : la croissance tirée par une vision globale du portefeuille

"L'adoption des ETF en Europe s'est accélérée à un niveau record l'an dernier, franchissant 1.000 milliards de dollars d'actifs, en réponse à l'évolution des demandes des clients, des marchés et de la réglementation" a déclaré Stephen Cohen, directeur iShares EMEA chez BlackRock. "Dans l'ensemble, les nouveaux actifs investis dans les ETF iShares européens ont atteint un record annuel de 60 milliards de dollars. Alors que ces forces deviennent de plus en plus puissantes, les investisseurs déplacent progressivement leur processus traditionnel de sélection de titres et de fonds vers une construction de portefeuille holistique avec de plus en plus d'indexation".

Deux tendances en particulier s'accélèrent dans la région EMEA : la croissance des ETF ESG, où iShares est le principal fournisseur avec 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et l'adoption des ETF obligataires où iShares reste le principal fournisseur, réunissant 43 milliards de dollars de nouveaux actifs en 2019.

"L'utilisation des ETF obligataires est la plus grande évolution du secteur européen avec des volumes de transactions en hausse de 50% d'une année à l'autre, principalement tirés par le secteur credit européens, les investisseurs profitant de la liquidité offerte par les ETF. D'une manière générale, la transparence mandatée par MiFID II continue de donner un tableau plus clair de la véritable liquidité disponible dans les ETF européens - près de 2.500 milliards de dollars de volumes en 2019 (contre 500 milliards de dollars visibles avant la mise en oeuvre) - créant un confort plus grand pour les investisseurs".