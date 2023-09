En 10 ans, la production de vélos s'est envolée de 30% dans l'UE

En 2022, 14,7 millions de vélos au total ont été produits, le champion de la fabrication étant le Portugal.

(Boursier.com) — Bonne pour la santé, plus écolo que la voiture, et moins coûteuse également... La bicyclette a le vent en poupe, et en Europe, les fabricants en profitent largement. En 2022, 14,7 millions de vélos au total ont été produits dans l'UE, selon les données d'Eurostat, l'office européen de la statistique. Ce chiffre présente une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente (2021) et une augmentation de 29% entre 2012 à 2022.

Le plus grand producteur en 2022 était le Portugal (2,7 millions d'unités), suivi de la Roumanie (2,6 millions), de l'Italie (2,5 millions), de l'Allemagne (1,7 million) et de la Pologne (1,0 million).

Envolée aussi en France

Du côté de la France, les ménages ont fait l'acquisition de plus de 10 millions de bicyclettes au cours des cinq dernières années, selon les chiffres du gouvernement. Le vélo est utilisé par plus de 700.000 personnes pour effectuer leur trajet domicile-travail, mais reste une pratique marginale comparée à l'usage de la voiture. Même s'il se vend chaque année plus de vélos que de voitures, la pratique de la bicyclette pour se rendre sur son lieu de travail ou d'études concerne moins de 5% des Français.

En Europe, le royaume du vélo reste les Pays-Bas, avec plus de la moitié de la population utilisant son deux-roues au moins deux fois par semaine. La Pologne et l'Allemagne sont également sur le podium, tandis que la France se classe à la sixième place.