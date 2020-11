Emplois : Le secteur "transports et entreposage" en surchauffe !

Cet essor reflète notamment le développement des services de livraison à domicile souligne l'Insee.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises confondus a ralenti au mois d'octobre : +0,4% après +2,2% en septembre, selon les dernières données de l'Insee.

Les hausses les plus fortes concernent les activités immobilières (+4,7%), les activités financières et d'assurance (+3,8%) et les activités d'hébergement et de restauration (+3,5%). Pour ces dernières, la hausse est principalement portée par les créations d'entreprises individuelles dans les activités de restauration rapide...

Forte hausse depuis l'été

Le nombre cumulé d'entreprises créées au cours des trois derniers mois (août à octobre) affiche un bond par rapport aux mêmes mois de l'année 2019 (+19,9%).

Le secteur "transports et entreposage" est celui qui contribue le plus à cette hausse (+12.100 créations, soit une contribution de +6 points). "Au sein de ce secteur, c'est dans les autres activités de poste et de courrier que la hausse est la plus importante (+12.600 créations sur les trois derniers mois). Cet essor reflète notamment le développement des "services de livraison à domicile", écrit l'Insee.

Hausse des entreprises individuelles

En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées au cours des douze derniers mois est en hausse (+4,2%). Les créations d'entreprises individuelles augmentent fortement (+6,5%) tandis que les créations de sociétés sont en recul (-2%).