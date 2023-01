Emploi : quels sont les secteurs qui vont recruter massivement en 2023 ?

Le Baromètre ManpowerGroup fait le point sur les perspectives d'emploi pour le 1er trimestre 2023

(Boursier.com) — Selon le dernier Baromètre ManpowerGroup, les perspectives d'emploi pour le 1er trimestre 2023 sont loin d'être déprimées malgré le ralentissement de l'activité économique : La Prévision Nette d'Emploi en France s'affiche ainsi à +27% pour la période janvier-mars 2023... Ce chiffre, stable par rapport à la même période en 2022, diminue toutefois de 7 points par rapport au trimestre précédent. Les entreprises des secteurs du transport, de la logistique et de l'automobile sont toutefois celles qui affichent les prévisions les plus élevées...

En revanche, les services de communication s'inscrivent dans une dynamique moins favorable que les autres secteurs. En parallèle, les employeurs français placent la cybersécurité en tête de leurs priorités technologiques, qu'il s'agisse d'embaucher ou de former de nouveaux talents en la matière.

Parmi les principaux enseignements de cette édition : Les intentions d'embauche diminuent dans 7 des 9 secteurs étudiés, par rapport au quatrième trimestre 2022. Tous les secteurs affichent cependant une "Prévision Nette d'Emploi" largement positive...

Les intentions d'embauche restent stables par rapport à la même période en 2022. Le secteur des services et biens de consommation est celui qui affiche la plus forte progression (+13 points en un an). En revanche, les intentions d'embauche diminuent fortement dans le secteur des services de communication, avec 15 points de moins qu'au premier trimestre 2022.

REGION PAR REGION

C'est encore en Région Parisienne que les intentions d'embauche s'avèrent les plus positives, avec une Prévision Nette d'Emploi de +34%. Le Nord affiche la Prévision Nette d'Emploi la plus limitée : +13%, en diminution de -12 points en un trimestre.

Ce sont les entreprises de plus de 250 salariés qui affichent la Prévision Nette d'Emploi la plus positive : +31%, en baisse de -2 points en un an. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la Prévision Nette d'Emploi atteint +9%, en baisse de -13 points en un an.

Pour cette édition, ManpowerGroup a réalisé une enquête complémentaire sur la façon dont les entreprises se préparent aux challenges et opportunités liés aux évolutions technologiques... Pour anticiper ces enjeux, 17% des employeurs français comptent recruter des experts dans le domaine de la cybersécurité, et 38% considèrent ce sujet comme prioritaire en termes de formation de leurs équipes existantes.

"Ce baromètre montre que les intentions d'embauche se stabilisent, dans un contexte où l'économie française devrait continuer sa croissance, mais à un rythme plus lent, commente Alain Roumilhac, Président de ManpowerGroup France. Notre PIB a progressé de 2,6% en 2022, et Baromètre ManpowerGroup des perspectives d'emploi — 1er trimestre 2023 2/4 devrait augmenter d'environ 1% en 2023. Les entreprises suivent cette tendance, avec des prévisions d'embauche positives, mais prudentes".

Une Prévision Nette d'Emploi toujours positive, stable sur un an... Les employeurs interrogés en France par ManpowerGroup soulignent une Prévision Nette d'Emploi toujours élevée, à +27%. Ce chiffre reste stable par rapport au premier trimestre 2022, mais diminue de -7 points en un trimestre. Toutes les régions affichent des intentions d'embauche largement positives...

# La Région Parisienne affiche une Prévision Nette d'Emploi de +34%. Elle reste stable par rapport au trimestre précédent, et progresse de 2 points en un an.

# La région Nord est celle où la Prévision Nette d'Emploi s'avère la moins élevée, et atteint 13%. C'est aussi la région qui affiche les plus fortes diminutions : -12 points en un trimestre, et -15 points en un an.

# En région Centre-Est, la Prévision Nette d'Emploi s'élève à +25%, en progression de 3 points par rapport à la même période en 2022.

DES INTENTIONS D'EMBAUCHES RECORD DANS CERTAINS SECTEURS...

Les intentions d'embauche s'avèrent positives dans chacun des 9 secteurs d'activité étudiés. Par rapport au premier trimestre 2022, seuls deux secteurs progressent : le secteur des services et biens de consommation (+13 points) et le secteur du transport, de la logistique et de l'automobile (+9 points).

# Avec +41 %, le secteur du transport, de la logistique et de l'automobile est celui qui affiche la Prévision Nette d'Emploi la plus élevée. Ce chiffre progresse de 2 points en un trimestre.

# Le secteur des services de communication est celui qui affiche la plus forte baisse de ses intentions d'embauche en un trimestre : la Prévision Nette d'Emploi atteint + 8%, soit une baisse de -40 points en un trimestre.

# Le secteur de la finance et de l'immobilier affiche, de son côté, une Prévision Nette d'Emploi élevée, de +37 %. Ce chiffre diminue toutefois de -7 points en un trimestre, et de -5 points en un an. Les entreprises affichent une Prévision Nette d'Emploi positive, quelle que soit leur taille.

# Dans les quatre catégories d'entreprises étudiées, toutes affichent des prévisions nettes d'emploi positives. Par rapport au premier trimestre 2022, seules les entreprises de 10 à 49 salariés affichent une progression (+9 points).

# Les entreprises de plus de 250 salariés sont celles qui comptent embaucher le plus, avec une Prévision Nette d'Emploi de +31%. Ce chiffre diminue de -2 points en un trimestre.

# Les entreprises comptant moins de 10 salariés sont celles où la Prévision Nette d'Emploi reste la plus limitée : +9%, en baisse de -10 points par rapport au trimestre précédent. En un an, leurs prévisions d'embauche diminuent de -13 points...

EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES : UNE NECESSAIRE MONTEE EN COMPETENCES !

Parmi les principaux enseignements de cette enquête :

# Pour appréhender les enjeux liés aux évolutions technologiques, actuelles et futures, 48% des employeurs ont l'intention de faire monter en compétences leurs équipes existantes. 43% estiment que ces évolutions les amèneront à recruter de nouveaux talents. Enfin, 35% prévoient d'avoir recours à des travailleurs en freelance ou des sous-traitants.

# Les recrutements envisagés dans les domaines technologiques concerneront avant tout la cybersécurité : 17% des employeurs placent ce thème en tête de leurs priorités.

# C'est également la cybersécurité qui apparaît comme prioritaire dans les projets de formation des employeurs : 38% la placent en tête de leurs besoins. Parmi les autres formations technologiques jugées essentielles, les répondants évoquent le support technique (27%) et la gestion des bases de données (25%).

ET L'INTERNATIONAL ?

Le Panama, le Costa Rica et le Canada se classent en tête des prévisions d'embauche. Sur les 41 pays étudiés, tous, sauf la Pologne et la Hongrie, annoncent des Prévisions Nette d'emploi positives. Par rapport au trimestre précédent, les intentions d'embauche apparaissent en hausse dans 39 des 41 pays étudiés.

- Le Panama arrive en tête du classement, avec une Prévision Nette d'Emploi de +39% pour la période janvier-mars 2023. Cela correspond à une progression de 4 points en un an...

- On trouve, en deuxième position, le Costa Rica, avec une Prévision Nette d'Emploi de +35%, soit une progression de 3 points en un an. Le Canada occupe la troisième place du classement. Sa Prévision Nette d'Emploi atteint +34%, ce qui représente une croissance de 3 points en un trimestre.

- Au sein de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), l'Autriche et la Turquie se classent en tête ex-aequo, avec une Prévision Nette d'Emploi de +29%. La Hongrie, avec -8%, est le pays de la région (et du monde) affichant les perspectives les moins dynamiques.