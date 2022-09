Emploi : quels secteurs vont le plus recruter d'ici 2023 ?

Selon le baromètre de l'emploi d'Adecco-Analytics, près de deux millions de ces recrutements seront réalisés en CDI...

(Boursier.com) — Les recrutements devraient battre leur plein en 2023 !... Selon le baromètre de l'emploi d'Adecco-Analytics, révélé par 'Le Parisien-Aujourd'hui en France', plus de 4,5 millions de recrutements sont attendus en France sur les 12 mois suivant le 1er octobre 2022. Il s'agira à 43% de CDI, tandis que les CDD représenteront 30% de ces ouvertures de poste. Par ailleurs, 20% seront en intérim (en équivalent temps plein) et 7% seront des stages et des contrats d'apprentissage...

"C'est une bonne nouvelle", a estimé ce mardi sur 'franceinfo' Alexandre Viros, président France d'Adecco. "Dans une période où on parle beaucoup d'incertitudes sur tous les éléments de la macroéconomie, c'est comme si les chefs d'entreprises n'avaient pas abandonné et s'étaient dits que pour maintenir leur activité et continuer à bien la mener, il fallait embaucher de manière massive", a-t-il également commenté.

Selon lui, plusieurs éléments expliquent ces chiffres : "il y a des changements dans l'industrie, il y a toujours un rattrapage important post-Covid, il y a des transferts d'un secteur à un autre". Revenant sur le nombre de recrutements prévus en CDI, Alexandre Viros juge que ce type de contrat "reste la clé de voûte du travail en France", ajoutant que "les chefs d'entreprise ont confiance dans leur activité".

La restauration, le secteur qui recrutera le plus

Le baromètre Adecco-Analytics a identifié les métiers les plus recruteurs, et 17 d'entre eux sont en tension et connaissent des difficultés pour embaucher. Les recrutements devraient se concentrer dans le service en restauration (193.223 recrutements prévus) et le magasinage et la préparation de commandes (190.757).

Les déficits de main-d'oeuvre prévus concernent, en outre, le personnel de cuisine (163.682 recrutements prévus), le nettoyage de locaux (138.785) et le personnel polyvalent en restauration (129.686). L'étude souligne que des comptables, des assistants commerciaux ou encore des vendeurs en prêt-à-porter seront aussi recherchés...

Près d'un million de recrutements en Île-de-France

Concernant la répartition géographique, l'Île-de-France concentre, sans surprise, la plus grande partie des recrutements, avec 971.075 recrutements attendus, soit 21,5% des prévisions totales. Se placent ensuite l'Auvergne-Rhône-Alpes (595.915), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (419.581) et la Nouvelle-Aquitaine (402.925).

Dans la suite du classement, on retrouve l'Occitanie (373.069), les Hauts-de-France (361.403), le Grand Est (320.082), les Pays de la Loire (278.538), la Bretagne (217.851), la Normandie (216.566), la Bourgogne-Franche-Comté (190.301) et le Centre-Val de Loire (145.432). Enfin, on notera que la Corse est en dernière position avec 22.404 recrutements prévus...