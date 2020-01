Emploi : quelles sont les compétences les plus recherchées par les recruteurs en 2020 ?

Selon un récent classement LinkedIn, les compétences techniques dont les entreprises auront le plus besoin en 2020 sont la Blockchain en pôle position, devant la production vidéo, ou encore le "cloud computing".

(Boursier.com) — LinkedIn va peut-être permettre à certains candidats en recherche d'emploi de booster leur CV... Le service de formations en ligne de la plateforme a en effet identifié les compétences qui reviennent le plus souvent sur les profils affichant les taux de recrutement les plus élevés. La plateforme, qui compte 20 millions d'offres d'emploi, a ainsi constaté que certaines compétences sont plus recherchées que d'autres.

Pour établir son classement, LinkedIn a distingué deux catégories : les "soft skills" (les compétences dites "comportementales") et les "hard skills" (les compétences qui résultent d'un apprentissage).

"L'esprit d'équipe", la compétence comportementale la plus recherchée

En France, les compétences comportementales les plus recherchées par les recruteurs sont l"'esprit d'équipe", la "gestion du temps", la "persuasion". La "rédaction" et la "créativité", que LinkedIn définit par la capacité à "aborder les problèmes et les tâches de façon créative et transversale, qu'il s'agisse du domaine du génie logiciel ou des RH", occupent respectivement les quatrième et cinquième positions.

A noter que ce classement diffère totalement des demandes des entreprises étrangères. En effet, à l'international, la "créativité" reste la compétence la plus importante en 2020, loin devant l'"esprit d'équipe" (troisième position), pourtant plébiscité en France.

La Blockchain, la compétence technique à avoir

D'après le site de réseautage dédié aux professionnels, la Blockchain sera le "hard skill" le plus demandé cette année, que ce soit en France ou à l'international. "Pour la première fois, la Blockchain a non seulement intégré la liste, mais elle a fini premier, mettant en évidence une prise de conscience et une demande croissantes pour les applications plus larges de cette compétence", affirme la plateforme du monde professionnel dans son rapport.

La production vidéo, qui est un besoin de plus en plus important pour les entreprises en France, est en deuxième position, loin devant le "cloud computing" (septième), l'informatique scientifique (huitième) ou encore la conception UX (dixième).