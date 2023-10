Emploi : les offres liées à l'IA explosent dans le monde

Les offres d'emploi sur LinkedIn qui mentionnent l'IA ou l'IA générative ont plus que doublé en quelques mois...

(Boursier.com) — Depuis que l'intelligence artificielle a commencé à exploser à la fin de l'année dernière, elle pose de nombreuses questions sur l'évolution du marché du travail. Les offres d'emploi sur LinkedIn qui mentionnent l'IA ou l'IA générative ont plus que doublé à l'échelle mondiale entre juillet 2021 et juillet 2023.

Selon de nouvelles données de la plateforme d'emploi et de réseautage, certains pays ont connu une augmentation encore plus importante par rapport à la moyenne mondiale : le Royaume-Uni a enregistré 2,3 fois plus d'offres, tandis que l'Allemagne et la France ont connu des bonds de 2,6 fois et 2,8 fois respectivement.

Tous les secteurs

Le changement s'observe dans tous les secteurs, selon LinkedIn. "Ces offres d'emploi vont de professionnels qui travailleront directement sur le développement de l'IA, comme ingénieur en IA, à des postes où l'IA est répertoriée comme une compétence requise - par exemple un chef de produit numérique ou un consultant en cybersécurité", a expliqué à CNBC Olivier Sabella, vice-président de LinkedIn Talent Solutions pour les régions Europe, Afrique et Amérique latine.

Les candidatures aussi sont en forte hausse : +17% au cours des deux dernières années, indique le réseau professionnel.

L'appétit pour l'utilisation de l'IA ressort nettement : 89% des professionnels interrogés dans le monde se sont déclarés enthousiastes à l'idée d'utiliser l'IA mais à des degrés divers, puisqu'ils sont par exemple moins nombreux au Royaume-Uni (76%).