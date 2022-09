Emploi : les intentions d'embauche en forte hausse en France en vue de la fin de l'année

L'hôtellerie-restauration est évidemment en tête, alors que des milliers de salariés ont choisi de déserter le secteur depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

(Boursier.com) — Les entreprises françaises ont la ferme intention d'embaucher dans les prochains mois : la prévision nette d'emploi dans l'Hexagone est de +34% pour la période octobre décembre 2022, selon le dernier baromètre mondial de Manpower, révélé par 'Le Parisien'. Cela matérialise une hausse de 5 points sur un trimestre mais un repli d'un point par rapport à la même période en 2021...

Qui embauche en France ? L'hôtellerie-restauration est évidemment en tête, alors que des milliers de salariés ont choisi de déserter le secteur depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Les intentions d'embauche y sont en hausse de 20 point pour le quatrième trimestre, selon Manpower.

Les intentions d'embauche au 4ème trimestre (source Manpower) Numérique, communication et médias + 49 % Finance, banque et immobilier + 44 % Hôtellerie et restauration + 39 % Autres services (activités scientifiques et techniques...) + 33 % Industrie manufacturière + 30 % Commerce de gros et de détail logistique + 30% Construction + 27 % Services publics, santé, services collectifs + 27 % Production primaire (agriculture, sylviculture, pêche, mines...) + 19 % Autres industries + 19 %

D'après Manpower, aucune région n'échappe à ce besoin d'embaucher, la plus dynamique étant le Centre-Est, avec une prévision nette d'emploi affichée à +40%. La région parisienne est également très en forme (+34%, en hausse de 8 points par rapport au trimestre précédent mais un repli de trois points sur un an. Avec un bond de 25%, le Nord affiche la performance la plus modeste !

Les entreprises de 10 à 49 salariés sont les plus demandeuses (+38%), avec celles de plus de 250 salariés (+32%). Les entreprises de moins de 10 salariés sont l'exception qui confirme la règle : les intentions devraient chuter de 16% pour le quatrième trimestre (malgré une hausse de +18% en un an).