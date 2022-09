Emploi : les intentions d'embauche en forte hausse en France

L'hôtellerie-restauration est évidemment en tête, alors que des milliers de salariés ont choisi de déserter le secteur depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

(Boursier.com) — Les entreprises françaises ont la ferme intention d'embaucher dans les prochains mois : la prévision nette d'emploi dans l'Hexagone est de +34 % pour la période octobre décembre 2022, selon le dernier baromètre mondial de Manpower, révélé mardi par 'Le Parisien'. Cela matérialise une hausse de cinq points sur un trimestre mais un repli d'un point par rapport à la même période en 2021.

Qui embauche en France ? L'hôtellerie-restauration est évidemment en tête, alors que des milliers de salariés ont choisi de déserter le secteur depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Les intentions d'embauche y sont en hausse de 20 point pour le quatrième trimestre, selon Manpower.

Les intentions d'embauche au 4ème trimestre (source Manpower) Numérique, communication et médias + 49 % Finance, banque et immobilier + 44 % Hôtellerie et restauration + 39 % Autres services (activités scientifiques et techniques...) + 33 % Industrie manufacturière + 30 % Commerce de gros et de détail logistique + 30% Construction + 27 % Services publics, santé, services collectifs + 27 % Production primaire (agriculture, sylviculture, pêche, mines...) + 19 % Autres industries + 19 %

D'après Manpower, aucune région n'échappe à ce besoin d'embaucher, la plus dynamique étant le Centre-Est, avec une prévision nette d'emploi affichée à +40%. La région parisienne est également très en forme (+34%, en hausse de 8 points par rapport au trimestre précédent mais un repli de trois points sur un an. Avec un bond de 25%, le Nord affiche la performance la plus modeste !

Les entreprises de 10 à 49 salariés sont les plus demandeuses (+38%), avec celles de plus de 250 salariés (+32%). Les entreprises de moins de 10 salariés sont l'exception qui confirme la règle : les intentions devraient chuter de 16% pour le quatrième trimestre (malgré une hausse de +18% en un an), précise 'le Parisien'.