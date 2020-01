Emploi : Les cadres plébiscitent les nouvelles formes de travail

En France, un million de personnes ont le statut de travailleur indépendant !

(Boursier.com) — Depuis plusieurs années, le marché du travail évolue sensiblement, mettant en avant de nouveaux statuts comme celui de travailleur indépendant. Cette nouvelle forme de travail gagne en popularité chez les cadres, 80% d'entre eux l'estimant totalement adaptée aux attentes des actifs...

En France, un million de personnes ont le statut de travailleur indépendant.

Le travail en freelance de plus en plus populaire auprès des cadres

En France, 77% des cadres ont une bonne opinion du travail en freelance (78% chez les cadres d'entreprises et 74% chez les ingénieurs/cadres techniques). Dans le même temps 3 français sur 10 ont déjà songé à quitter un emploi pour travailler en freelance...

Une situation qui s'explique par le fait que 80% des personnes interrogées estiment que le travail en freelance est totalement adapté aux attentes des actifs, leur permettant ainsi d'atteindre leurs objectifs professionnels tout en ayant une certaine indépendance.

Un statut qui offre de nombreux atouts

Une personne interrogée sur trois se déclare intéressé par le travail en indépendant. Un score élevé qui traduit les aspirations professionnelles des cadres et les nombreux atouts qu'offrent ce statut...

Ainsi, plus de la moitié des sondés sont séduits par la liberté octroyée par le statut de freelance. En entrant dans le détail, les atouts qui reviennent les plus souvent sont l'organisation du temps de travail (25%), le choix des missions (17%) une accointance avec les sujets traités (12%) et l'absence de hiérarchie (11%).

Il est important de prendre en compte la réelle aspiration des cadres qui est, pour un interrogé sur trois, la volonté de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. L'épanouissement professionnel passe également par la recherche d'utilité dans son travail et ce à hauteur de 21%.

Les nouvelles formes de travail au coeur de l'actualité

Pour rappel, en 2017, le gouvernement a décidé de rattacher le régime social des indépendants (RSI) au régime général, avec une mise en oeuvre progressive entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020. Ainsi, le RSI n'existe plus aujourd'hui.

Toujours selon ce sondage IFOP pour Freelance.com, 61% des cadres pensent que "le rattachement du régime social des indépendants (RSI) au régime général des retraites est de nature à influencer la décision de se lancer en tant que Freelance".

Parallèlement, plus d'une personne sur 2 considère que le déploiement des nouvelles formes de travail doit constituer une priorité pour le gouvernement...

"Les aspirations des cadres pour ces nouvelles formes d'emploi offrant plus d'autonomie, de liberté et d'épanouissement personnel illustrent un véritable changement sociétal" indique Claude Tempé, Vice-Président de Freelance.com.