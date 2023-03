Emploi : Lancement du collectif IndustriELLES !

Ce collectif sera présidé par Frédérique Le Grevès, Présidente de STMicroelectronics France...

(Boursier.com) — A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, a annoncé la création du collectif IndustriELLES, dans la continuité de l'initiative éponyme créée par Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre déléguée à l'Industrie...

Ce collectif aura plusieurs missions :

Fédérer, rassembler des femmes de l'industrie de la technicienne à la cadre dirigeante, de l'opératrice à l'ingénieure qui pourraient échanger leurs bonnes pratiques Constituer un vivier de role models qui pourraient intervenir à l'occasion des demi-journées découverte des métiers, des table-rondes, de conférences, d'évènements publics, dans les médias pour faire découvrir et promouvoir les métiers de l'industrie Organiser du mentorat avec le dispositif 1jeune 1industrielle Etre la marque ombrelle de toutes les organisations et initiatives qui existent sur le sujet, comme Elles bougent, Femmes ingénieures, Worldskills, My Job Glasses)

Ce collectif sera présidé par Frédérique Le Grevès, Présidente de STMicroelectronics France.

La structuration de cette initiative en un véritable collectif correspond à un des piliers de la feuille de la route du ministre, autour des compétences et d'une féminisation croissante de l'industrie. L'amélioration de la place des femmes dans l'industrie, et plus largement dans tous les secteurs de l'économie, est un enjeu majeur pour la compétitivité et la croissance françaises.

Les femmes représentent moins de 30% des salariés de l'industrie

L'ambition d'une industrie française toujours plus dynamique et solide ne peut se réaliser en se passant de la moitié de la population et donc des talents. Les études le prouvent : plus de mixité au sein d'une entreprise, c'est plus de performance économique. Or le constat est connu : les femmes représentent moins de 30% des salariés de l'industrie, et ce chiffre stagne depuis dix ans.

Au-delà de ce pourcentage, les femmes dans l'industrie occupent majoritairement des fonctions support et sont souvent exclues de la conception et de la production. Enfin, elles restent peu présentes dans les fonctions de direction (environ 15% des comités exécutifs).

Roland Lescure a déclaré : Trop de barrières existent encore pour les femmes dans l'industrie. La représentation de femmes dans des rôles modèles est essentielle pour montrer à tous que l'industrie n'est pas un univers réservé aux hommes. Le collectif IndustriELLES a vocation à fédérer toutes les initiatives existantes - dont je salue l'action quotidienne - pour devenir le véritable moteur de la féminisation de l'industrie. Je réunirai en avril prochain le collectif, qui rassemble déjà plus d'une centaine de femmes, pour en détailler tous les objectifs."

Frédérique Le Grevès ajoute : Je suis honorée de présider le collectif IndustriElles. Toute ma carrière s'est construite dans l'industrie, par choix et avant tout par passion. Convaincue que la diversité est une richesse et un levier de performance, je m'engage à partager ma passion. L'industrie offre aux femmes de formidables opportunités de carrières. Je souhaite donner envie aux femmes de nous rejoindre pour construire ensemble l'industrie de demain qui apporte des solutions aux grands défis sociétaux tels que la transition énergétique et la transformation digitale.

Une initiative lancée en 2019

Suite à la création du conseil de la mixité et de l'égalité professionnelle dans l'industrie en mars 2019, au sein du Conseil national de l'industrie, un plan d'actions a été présenté autour de trois piliers : l'éducation, l'orientation et la gestion des carrières.

En parallèle, le Grand Défi IndustriElles était lancé, par Agnès Pannier-Runacher, alors secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Économie et des Finances. L'objectif : constituer en un an, un collectif d'au moins 1.000 femmes impliquées dans la mise en oeuvre de ces différentes actions...