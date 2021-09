Emploi : L'hôtellerie-restauration cherche désespérément à recruter

Beaucoup de départs pour d'autres métiers au coeur de la crise, et nettement moins de recrues, dans un secteur qui se renouvelle beaucoup traditionnellement... la crise sanitaire a changé la donne.

(Boursier.com) — Les tensions dans le recrutement sont au coeur de l'actualité en France, et la Dares (ministère du Travail) en dit plus sur la restauration, un secteur touché de plein fouet... Selon ses données, l'effectif de l'hébergement-restauration est passé de 1.309.000 à 1.072.000 entre février 2020, au début de la crise sanitaire, et février 2021. Il a donc reculé de 237.000, après un gain de l'ordre de 50.000 par an au cours des deux dernières années.

La crise a fait beaucoup de dégâts, selon ce rapport : alors qu'un tiers de l'effectif est habituellement renouvelé en un an (soit 420.000 personnes), seuls 213.000 nouveaux salariés ont rejoint ce secteur entre février 2020 et février 2021. Et en parallèle, davantage de salariés l'ont quitté : 71.000 de plus, dont 50.000 sortis de l'emploi privé et 21.000 partis vers d'autres activités.

"Enfin, 25.000 personnes placées en activité partielle dans ce secteur ont débuté une autre activité après le deuxième confinement. Elles étaient susceptibles de quitter l'hébergement-restauration lors du redémarrage de l'activité. Dans ce contexte, à l'été 2021, les difficultés de recrutement se sont nettement accrues", expliquent les auteurs du document...

Taux de rotation

Le taux de rotation de la main-d'oeuvre est traditionnellement particulièrement élevé dans l'hébergement-restauration. Entre février 2018 et février 2020, trois salariés sur dix, soit environ 370.000 personnes, quittaient le secteur chaque année, que ce soit pour rejoindre un autre secteur d'activité, ou pour sortir de l'emploi salarié privé.

Dans le même temps, le tiers de l'effectif de l'hébergement-restauration est renouvelé chaque année, ce qui représente environ 420.000 nouveaux entrants, majoritairement jeunes (62% de moins de 30 ans).

Deux fois moins de nouvelles recrues pendant la crise sanitaire

Les nouveaux salariés ne sont que 213.000 à avoir rejoint ce secteur entre les mois de février 2020 et 2021, soit presque moitié moins qu'un an auparavant (436.000). Dans le même temps, 450.000 salariés ont quitté l'hébergement- restauration (149.000 travaillent dans un autre secteur privé et 301.000 ont choisi de quitter l'emploi salarié privé), contre 379.000 un an plus tôt.

Fin juin 2021, avec le redémarrage de l'activité et la levée progressive des contraintes sanitaires, les difficultés de recrutement ont donc explosé : trois salariés sur dix travaillent actuellement dans des entreprises qui signalent un manque de personnel "et un salarié sur dix dans des entreprises qui attribuent cette situation au départ non anticipé de salariés placés en activité partielle", explique le rapport. "De fait, en juillet 2021, les démissions et licenciements pour motif personnel (qui comprennent les licenciements pour abandon de poste) ont été élevés pour un début d'été...

Besoin de recruter

Ainsi, 46.000 salariés étaient potentiellement indisponibles au moment de la réouverture des hôtels et restaurants. Mais au-delà de ces deux phénomènes, "l'hébergement-restauration est surtout confronté au besoin de recruter les 200.000 salariés qui rejoignent généralement son secteur et qui n'ont pas pu le faire compte tenu de la crise sanitaire".

La France compte 107.000 établissements, qui font travailler 650.000 salariés, dont 27% en région Ile-de-France.