Emploi : l'enjeu majeur des entreprises de taille intermédiaire (ETI)

L'étude menée par Mawenzi Partners et le METI fait le point sur la situation, les perspectives et les attentes des entreprises de taille intermédiaire...

(Boursier.com) — Les "500 champions des territoires" qui étaient réunis le 21 janvier dernier autour d'Emmanuel Macron et des ministres Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud, cumulent à eux seuls 170 Mds d'euros de chiffre d'affaires et emploient 920.000 salariés, dont plus de la moitié en France.

Le cabinet de conseil Mawenzi Partners, partenaire de l'événement auprès du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI), a dressé un état des lieux de la situation actuelle, des perspectives et des attentes de ces ETI.

Les données recueillies autour des trois axes phares : Travailler en France - Produire en France - S'engager en France - sont destinées à impulser une dynamique d'échanges privilégiés entre les pouvoirs publics et les ETI.

Travailler en France

Véritables moteurs de l'emploi dans les territoires, avec 50.000 postes créés chaque année, ces entreprises peinent néanmoins à recruter. Malgré une forte croissance des contrats d'apprentissage (30% entre 2016 et 2018 / 25 % prévue entre 2018 et 2020), 14.000 postes restaient à pourvoir au 1er décembre 2019...

Produire en France

Si 85% des répondants considèrent l'implantation sur le territoire comme un atout, la fiscalité de production en hausse de 17% entre 2016 et 2018 reste un frein aux investissements sur le sol français. Ce point évoqué avec Bruno Le Maire sera à l'ordre du jour des échanges autour du Pacte Productif au printemps prochain.

Avec une structure capitalistique à 90% familiale dans une ETI sur deux, la transmission est sujet de préoccupation majeur auquel les pouvoirs publics apportent des réponses concrètes telles que le pacte Dutreil

S'engager en France

85% des répondants ont déjà mis en place une politique RSE et les 2/3 souhaitent renforcer leur engagement.

80% mènent des actions de mécénat, le plus souvent à l'échelle locale et en faveur de l'éducation et de l'insertion.

Enfin, 71% des entreprises envisagent la transition écologique comme une opportunité de croissance verte et durable. Si elle reste un frein en matière d'emploi et de formation, la fiscalité est considérée par la moitié des entreprises comme un levier pour accélérer cette transition.

Cet évènement aura aussi été l'occasion de lancer le Plan Nation ETI et d'accélérer le développement de ces entreprises qui portent haut l'excellence française à l'international tout en contribuant à la cohésion des territoires...