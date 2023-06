Emploi : 9ème trimestre de hausse consécutif

Avec plus de 90.000 emplois supplémentaires en début d'année en France...

(Boursier.com) — C 'est le neuvième trimestre de hausse consécutif... Selon les chiffres de l'Insee publiés jeudi matin, l'emploi salarié a encore progressé de 0,3% sur les trois premiers mois de l'année en France, ce qui représente 92.400 postes supplémentaires et 350.300 sur un an. Il dépasse de 4,9% son niveau d'avant la crise sanitaire, fin 2019, soit près de 1,3 million d'emplois en plus.

"La hausse est surtout portée par l'emploi salarié privé, qui augmente de 0,4% (soit +86.800 emplois), après +0,2% au quatrième trimestre 2022 (+51.500 emplois). L'emploi intérimaire se replie nettement : -2,2% soit -18.100 emplois", explique l'institut de la statistique dans un communiqué.

Emploi industriel

L'emploi salarié industriel (hors intérim) a accéléré de nouveau de 0,3% (+8.200, après +8.900 emplois au quatrième trimestre 2022). Il dépasse son niveau d'un an auparavant de 1,2% et celui d'avant-crise de 1,8%. Dans la construction, l'emploi salarié hors intérim est quasi stable (-0,1% soit -1.500 emplois).

Dans le tertiaire marchand hors intérim, l'emploi salarié a accéléré nettement : +0,7 % (soit +88.300 emplois), après +0,2% au quatrième trimestre 2022 (+22.700 emplois). Enfin, dans l'agriculture, il est resté quasi stable au premier trimestre 2023 (+0,1%, soit +300 emplois) comme sur un an (+0,1%).

Les chiffres de l'emploi "sont bons", se félicite le ministre du Travail Olivier Dussopt. > >"Sur les derniers mois de l'année 2022, pour la première fois depuis 25 ou 30 ans, plus de la moitié des emplois créés sont directement des CDI."#le7930inter pic.twitter.com/AJ9mI3iUkG

Satisfecit

De quoi appuyer le message du gouvernement, qui est actuellement en train de transformer Pôle emploi en une future agence baptisée France Travail, avec l'ambition d'atteindre les 5% de chômage. "On a une politique de l'emploi qui marche", a déclaré le ministre du Travail Olivier Dussopt jeudi sur France Inter. "Sur les derniers mois de l'année 2022, pour la première fois depuis 25 ou 30 ans, plus de la moitié des emplois créés sont directement des CDI. Cela veut dire qu'on crée de l'emplois, par dizaines de milliers, et cet emploi est moins précaire", selon lui.