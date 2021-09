Emploi : 2.000 à 3.000 postes vont être supprimés à la SNCF

Le groupe justifie ces suppressions par la nécessité de faire des économies et l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire.

(Boursier.com) — Cheminot , contrôleur, agent d'escale, de manoeuvre... Chaque année, la SNCF réduit ses effectifs, et dans les prochains mois, elle prévoit de supprimer entre 2.000 et 3.000 postes, soit 1,5% à 2% de ses effectifs, a déclaré vendredi Jean-Pierre Farandou, le PDG du groupe.

"En suppression de postes, c'est une tendance historique, pas plus, pas moins que d'habitude, c'est autour de 1,5%-2%. Si vous appliquez 1,5%-2% à 140.000, vous êtes autour de 2.000 à 3.000", a-t-il déclaré sur BFM TV, sans préciser à quelle échéance ces postes seront supprimés...

Pas un plaisir

"Nous ne faisons pas cela par plaisir. Il faut remettre le contexte en place (...) D'abord il y a la COVID. L'année dernière, on a perdu six milliards d'euros de recettes. Et on a fait des économies pour réduire l'impact, c'est normal. On a fait a peu près trois milliards d'économies l'année dernière, ce qui fait que la perte a été limitée à trois", a expliqué Jean-Pierre Farandou.

"Cette année, on a encore la COVID. On n'avait pas prévu ce quatrième confinement qui est arrivé au printemps", a-t-il poursuivi. "Deuxièmement, il y a la concurrence, il faut être compétitif. Moi, ce que je souhaite c'est que SNCF voyageurs conserve le maximum de parts de marché", a-t-il ajouté.

Ouverture à la concurrence

A compter de 2023, l'ensemble du réseau ferré national, hormis certaines liaisons RER, sera ouvert à la concurrence dans le cadre de la libéralisation ferroviaire dans les différents Etats membres de l'Union européenne.

Les régions pourront choisir un opérateur autre que la SNCF pour l'exploitation des lignes ferroviaires sur leur territoire. La Région Sud est déjà prête : elle veut privilégier l'offre de l'opérateur privé Transdev afin de faire des économies sur la liaison TER entre Marseille et Nice.