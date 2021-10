Emmanuel Macron présente le plan '5.000 terrains de sport' d'ici 2024

Le Président de la République a annoncé devant les médaillées olympiques et paralympiques de Tokyo la création d'un vaste plan d'équipements à l'horizon des Jeux de 2024.

(Boursier.com) — Accompagné de Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports et de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Emmanuel Macron a présenté ce jeudi à Tremblay en France, les contours d'un plan qui vise à construire 5.000 nouveaux terrains de sport en France d'ici 2024 pour un budget de 200 millions d'euros auquel s'ajouteront 50 millions supplémentaires pour la rénovation thermique du bâti sportif.

À l'heure où les modes de consommation et l'usage parfois excessif des écrans favorisent la sédentarité et ses effets délétères sur la santé, le gouvernement veut garantir l'accès de tous, partout, à la pratique d'une activité physique et sportive quotidienne...

Aussi, pour accompagner la création du Pass'Sport, allocation de rentrée sportive pour 5,4 millions d'enfants à hauteur de 100 millions d'euros, le renforcement de la place du sport à l'école qui s'illustre par 30 minutes d'activité quotidienne et l'installation de savoirs sportifs fondamentaux, le Président de la République a souhaité voir fleurir des équipements innovants, de proximité, dans un contexte où le parc existant est saturé...

Plan innovant

Ainsi, 1.000 dojos et salles d'arts martiaux ou de boxe, 1.000 plateaux multisports, 500 terrains de basket et autant de padel ou encore 200 bassins mobiles pour apprendre à nager aux tout petits, vont éclore dès 2022 dans les quartiers, zones rurales ou carencées de l'hexagone et des territoires ultramarins.

Les collectivités territoriales et les associations sportives (fédérations, ligues, comités clubs) pourront proposer des projets de construction d'équipements que l'Etat financera a minima à 50%, et jusqu'à 80% maximum du montant subventionnable. En Outre-mer, l'Etat pourra soutenir jusqu'à 100% du coût... "Le déploiement de ce plan est innovant, flexible et place l'usager au centre du diagnostic. Il propose des modes de soutien simplifiés dans leur procédure, permettant une livraison rapide des sites".