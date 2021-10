Emmanuel Macron dévoile son plan d'investissement 'France 2030'

La France entend se doter au cours de cette décennie de petits réacteurs nucléaires modulaires, a annoncé le président.

(Boursier.com) — Emmanuel Macron a annoncé un investissement d'un milliard d'euros dans l'énergie nucléaire d'ici à 2030, dans le cadre du plan "France 2030". La France entend investir 30 milliards d'euros sur 5 ans pour se réindustrialiser, regagner son indépendance, développer de nouvelles technologies de pointe et décarboner son économie, a annoncé le président.

Ce plan devrait favoriser l'émergence de nouvelles filières industrielles d'avenir, allant des énergies nucléaire et renouvelables, de la mobilité verte et de l'hydrogène aux biomédicaments et à l'agroécologie, en passant par les semi-conducteurs et les batteries.

Virage de l'innovation

"Si nous ne prenons pas ce virage de l'innovation et de l'industrialisation, nous continuerons de dégrader nos déficits", a souligné le président de la République qui s'exprimait à l'Elysée devant plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Jean Castex, ainsi que des chefs d'entreprise et des jeunes...