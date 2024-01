Emily in Paris et Lupin : quand les fictions attirent les touristes en France

Les deux séries à succès donnent particulièrement envie aux voyageurs de découvrir le pays, selon une étude du CNC.

(Boursier.com) — Cela s'appelle le "ciné-tourisme"... Le CNC (Centre national de la cinématographie) s'est penché sur ce phénomène consistant à choisir ses destinations de vacances en fonction des lieux de tournage des productions audiovisuelles. Il est en progression : 79% des touristes interrogés (Américains, Belges, Chinois, Britanniques, Espagnols et Allemands) dans le cadre d'une étude déclarent en avoir vu au moins une parmi la liste proposée (vs 39% en 2018), les plus populaires étant Lupin et Emily in Paris.

Le pouvoir d'attraction est fort : un touriste sur dix a franchi le pas et décidé de venir en France suite au visionnage d'un film ou d'une série en particulier.

"Pour l'ensemble des touristes interrogés, ce pouvoir incitatif réside dans la capacité des fictions, qu'elles soient françaises ou étrangères tournées en France, à véhiculer une image très positive de la France (91%) et la présenter comme un pays intéressant à visiter (93%)", écrit le CNC.

Films et séries français

Par ailleurs, près de 80% des touristes étrangers en visite en France déclarent avoir regardé au moins un de ces films français dans leur pays, les plus vus étant Intouchables (sorti en 2011) et le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001).

"Facilités par la langue commune, les Belges sont les plus nombreux à avoir vu un film français. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain a touché toutes les nationalités de touristes, tout comme Intouchables, même si l'audience est un peu plus faible auprès des touristes américains et chinois", peut-on lire dans un communiqué. Le CNC observe également "une bonne performance de Taken auprès des touristes anglosaxons".

Ces voyageurs ont été un peu moins exposés aux séries françaises : 56% des touristes interrogés déclarent en avoir vu au moins une parmi la liste proposée. Les plus regardées : Versailles, Marie-Antoinette, le Transporteur, Dix pour cent, et le Bureau des Légendes.

Les Français aussi

L'exposition à ces fictions éveille aussi l'intérêt des Français pour les régions dans lesquelles elles ont été tournées. Le Nord-Pas-de Calais (Bienvenue chez les Ch'tis) ou le Cap Ferret (Les Petits mouchoirs), mais aussi Paris (Amélie Poulain)... 66% des Français ayant vu l'une de ces créations indiquent qu'elles leur ont donné envie de visiter les lieux de tournage. Et plus ils visionnent de fictions et plus l'envie est là, selon cette enquête.