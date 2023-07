Emeutes : vers des annulations de charges sociales et fiscales pour les commerçants les plus touchés ?

"Il faut que l'Etat soit à votre côté et qu'il puisse y avoir des annulations de charges sociales ou fiscales au cas par cas", a estimé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

(Boursier.com) — Alors que les émeutes ont agité la France ces derniers jours après la mort à Nanterre (Hauts-de-Seine) du jeune Nahel, 17 ans, tué par un tir de policier lors d'un contrôle routier, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a ouvert la porte à des annulations de charges pour les professionnels touchés par les dégradations.

"Du côté de l'Etat, je confirme que nous allons, sur l'ensemble des commerçants, regarder comment est-ce que nous pouvons étaler les charges sociales voire reporter le paiement des charges fiscales et sociales", a expliqué le locataire de Bercy, qui s'est rendu ce mardi dans l'Essonne pour échanger avec les commerçants dont les locaux ont été pris pour cible par les émeutiers.

"Et je vous annonce que nous avons pris la décision que pour les commerçants les plus touchés, nous pourrions considérer des annulations de charges sociales et fiscales", a-t-il poursuivi, évoquant la situation de professionnels qui ont vu leurs locaux "intégralement brûlés".

"Un accompagnement personnalisé"

"Il faut que l'Etat soit à votre côté et qu'il puisse y avoir des annulations de charges sociales ou fiscales au cas par cas", a insisté le ministre, qui souhaite également qu'il y ait "un accompagnement personnalisé". "Nous avons donc décidé de réactiver des conseillers à la sortie de crise dans chaque département", a indiqué Bruno Le Maire, rappelant aux commerçants concernés, qui souhaitent être accompagnés, qu'il suffit de se rendre sur le site impots.gouv.fr.

Le ministre de l'Economie a, par ailleurs, annoncé des mesures en concertation avec les assureurs à destination des commerçants victimes de dégradations lors des émeutes. "Je suis heureux de vous annoncer qu'à la demande du gouvernement, les assureurs ont accepté de reporter de 5 jours à 30 jours le délai pour faire sa déclaration de sinistre", a-t-il affirmé.

"Plus de 200 commerces entièrement pillés"

Les assureurs "ont également accepté à la demande du gouvernement de considérer des réductions de franchise pour les commerçants indépendants les plus touchés" et "ils se sont engagés à avoir une indemnisation la plus rapide possible", a-t-il ajouté.

Dans un entretien au 'Parisien', publié ce mardi, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, affirme qu'il est encore "trop tôt" pour donner un chiffre précis des dégâts causés. Le patron des patrons a donné une première estimation à hauteur de "plus d'un milliard d'euros" et recensé "plus de 200 commerces entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites et 250 bureaux de tabac touchés".