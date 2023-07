Emeutes : les soldes prolongés d'une semaine

Jusqu'au 1er août...

(Boursier.com) — Les soldes vont être prolongés pour soutenir les commerces touchés par les émeutes des derniers jours. "A la demande des commerçants, nous allons prolonger d'une semaine les soldes, jusqu'au 1er août", a indiqué Olivia Grégoire, la ministre déléguée aux PME et au Commerce sur France 2 mercredi. "La réalité c'est que les deux premiers weekends sont hyper importants pour les soldes, donc le premier c'est mal parti, et le deuxième on va se rattraper", a-t-elle expliqué. La période de rabais, qui a démarré le 28 juin, devait initialement se terminer le 25 juillet.

Autre coup de pouce : le gouvernement va "permettre aux commerçants qui le souhaitent d'ouvrir ce dimanche", pour tenter de reprendre leur retard. Selon l'Alliance du Commerce, les émeutes liées à la mort de Nahel "ont mis un coup d'arrêt brutal à l'activité des soldes". Les grandes enseignes ont observé que leur chiffre d'affaires, en hausse de 8% mercredi dernier, était tombé à +4,1% sur les cinq premiers jours par rapport à 2022.

À la demande des commerçants, nous prenons avec @BrunoLeMaire deux mesures pour soutenir le retour dans les magasins : > >👉🏼Ouverture exceptionnelle des commerces ce dimanche organisée par les Préfets > >👉🏼Prolongement d'une semaine des soldes jusqu'au 1er août pic.twitter.com/MwE6MznXdn

D'importants dégâts

Dans un entretien au 'Parisien', publié mardi, Geoffrey Roux de Bézieux, le président du Medef, affirme qu'il est encore "trop tôt" pour donner un chiffre précis des dégâts causés. Il livre une première estimation à hauteur de "plus d'un milliard d'euros" et recense "plus de 200 commerces entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites et 250 bureaux de tabac touchés".

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé mardi des mesures en concertation avec les assureurs à destination des commerçants victimes de dégradations lors des émeutes.