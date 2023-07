Emeutes : les bus et tramways circuleront de nouveau "normalement" dès ce soir

(Boursier.com) — Retour à la normale pour la circulation des bus et des trams... Alors que les émeutes ont agité la France ces derniers jours après la mort à Nanterre (Hauts-de-Seine) du jeune Nahel, 17 ans, tué par un tir de policier lors d'un contrôle routier, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a annoncé que la circulation des bus et tramways reprendra sans restrictions en France, sauf nécessité dans certaines zones.

"Ce soir la circulation des bus et tramways pourra reprendre normalement partout en France", a-t-il affirmé ce mercredi sur Twitter, ajoutant que "des dérogations localisées pourront s'appliquer en fonction de la situation".

En Île-de-France, dès le déclenchement des émeutes, les tramways et les autobus ont été pris pour cible, les obligeant à regagner leur dépôt dès les premières heures de la soirée, soit à partir de 21 heures, puis à partir de 22 heures le mardi. Cette mesure préventive a également été adoptée dans de nombreuses autres villes en France.

Le "pic" des violences passé

Dans certains cas, certaines lignes de transport en commun ont même cessé leur service dès la fin de l'après-midi. Mais les trains, les RER et les métros n'étaient pas affectés par ces restrictions et continuaient d'opérer normalement.

Mardi, Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée des centaines de maires touchés par les émeutes et estimé que le "pic" des violences était passé. Le gouvernement a aussi annoncé des mesures pour venir en aide aux commerçants touchés par les dégradations et pillages.

Prolongation des soldes d'été d'une semaine

Sur 'France 2', la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire, a indiqué qu'un peu plus de 1.000 commerces avaient été touchés, à des degrés différents.

Elle a annoncé une prolongation des soldes d'été d'une semaine jusqu'au 1er août, et une autorisation pour les commerçants qui le souhaitent d'ouvrir ce dimanche. Par ailleurs, Olivia Grégoire infirmé le chiffre d'un milliard d'euros de dégâts évoqué la veille par le dirigeant du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, estimant qu'"on sera certainement sur quelques centaines de millions".