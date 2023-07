Emeutes : la région Grand Est débloque 10 millions d'euros d'aides d'urgence

Cinq millions d'euros "viendront en aide aux TPE/commerçants impactés", a indiqué le président de la région Grand Est, Franck Leroy.

(Boursier.com) — Alors que les émeutes continuent d'agiter la France après la mort à Nanterre (Hauts-de-Seine) du jeune Nahel, 17 ans, tué par un tir de policier lors d'un contrôle routier, la région Grand Est a annoncé ce lundi mettre en place un fonds d'aide d'urgence de 10 millions d'euros pour réparer les dégradations.

"Face aux pillages et dégradations, la région Grand Est répondra présente. Je proposerai vendredi devant notre assemblée un fonds d'aide d'urgence de 10 millions d'euros pour aider les élus mais aussi nos commerçants à reconstruire au plus vite !", a tweeté le président de la région Grand Est, Franck Leroy.

"Un premier fond de 5 millions d'euros viendra alimenter la reconstruction de nos services publics dans les communes et villes touchées" et "5 millions d'euros supplémentaires viendront en aide aux TPE/commerçants impactés", a-t-il détaillé.

Les maires des "plus de 220 communes victimes d'exactions" reçus mardi

Dans la nuit du 30 juin au samedi 1er juillet, une médiathèque a été incendiée dans le quartier de Borny à Metz. La mairie de Mont-Saint-Martin dans le Pays Haut a également été la cible de violences, et des magasins ont été pillés à Strasbourg, dont l'Apple Store.

Face aux pillages et dégradations, la @regiongrandest répondra présente. > >Je proposerai vendredi devant notre assemblée un fonds d'aide d'urgence de 10MEUR pour aider les élus mais aussi nos commerçants à reconstruire au plus vite ! pic.twitter.com/cIRxkiZsKn

— Franck LEROY (@Franck_LEROY_), via Twitter

Pour rappel, les émeutes qui ont éclaté après la mort de Nahel ont mené à des pillages et des détériorations de bâtiments publics (mairies, écoles, commissariats ...) en France. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui a annulé une visite d'Etat en Allemagne, doit recevoir ce lundi la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et son homologue du Sénat, Gérard Larcher. Il doit aussi recevoir mardi les maires des "plus de 220 communes victimes d'exactions" lors des émeutes des derniers jours.

20 millions d'euros pour réparer les caméras de vidéo-protection

"L'ordre est en train d'être rétabli", a de son côté assuré ce lundi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, alors que le nombre d'arrestations en France a continué de baisser lors des affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre dans la nuit de dimanche à lundi. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur encore provisoire, 157 interpellations ont eu lieu dans la nuit, trois policiers et gendarmes ont été blessés et 352 incendies ont été observés sur la voie publique.

Lors d'un déplacement à Reims, théâtre ces derniers jours de violences urbaines, le ministre a également annoncé avoir débloqué 20 millions d'euros pour réparer les caméras de vidéo-protection endommagées lors des violences "dès la fin de l'été".