Emeutes : la facture grimpe à 650 millions d'euros pour les assureurs

Au 7 juillet, soit 10 jours après le début des émeutes, le nombre de déclarations a doublé par rapport à l'estimation du 3 juillet pour atteindre 11.300, selon France assureurs.

(Boursier.com) — Alors que les violences urbaines, qui ont suivi la mort de Nahel, 17 ans, tué le 27 juin dernier par un tir de policier lors d'un contrôle routier, ont entraîné des dégradations, la fédération France assureurs a estimé ce mardi que le coût des dégâts a désormais atteint 650 millions d'euros pour les assureurs, soit plus du double des 280 millions d'euros prévus initialement la semaine dernière...

"Les premières déclarations de sinistres reçues 5 jours après le début des violences concernaient avant tout des dommages aux véhicules. Ce sont désormais essentiellement les professionnels, les commerçants et les collectivités locales qui déclarent leurs sinistres", explique la fédération professionnelle des assureurs dans un communiqué.

Ainsi, au 7 juillet, soit 10 jours après le début des émeutes, le nombre de déclarations a doublé par rapport à l'estimation du 3 juillet pour atteindre 11.300. "Un peu plus d'un tiers du nombre total de sinistres concerne des biens des professionnels et des collectivités locales", souligne-t-elle...

Le #coût des dommages déclarés à la suite des violences urbaines de fin juin est déjà plus de 3 fois supérieur à celui des sinistres occasionnés par les 4 semaines d'#émeutes 2005. ? Le coût total de ces sinistres s'élève à 650 millions d'euros.https://t.co/WMwe0MxyQ9 >— France Assureurs (@FranceAssureurs), via Twitter

La nature des sinistres différentes celle des émeutes de 2005

"Les sinistres sur les biens professionnels représentent 55% de ce coût total et celui sur les biens des collectivités locales 35%. Ce qui signifie que 90% du coût de ces violences urbaines concerne les biens des professionnels et des collectivités locales", précise France assureurs.

La fédération note que la nature des sinistres diffère considérablement de celle des émeutes de 2005, où les dégradations et incendies de véhicules représentaient alors 82% des sinistres, pour un coût total bien inférieur de 204 millions d'euros.

Appel à étendre les délais de déclaration

Début juillet, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a demandé aux assureurs d'étendre les délais de déclaration, de réduire les franchises et de procéder rapidement à l'indemnisation des professionnels touchés par les émeutes.

Quelques jours plus tard, France Assureurs a invité ses membres à "prolonger jusqu'à 30 jours le délai de déclaration de sinistre généralement fixé à cinq jours dans les contrat d'assurance, à "accélérer le processus d'indemnisation en totale coordination avec les sociétés d'expertise afin d'organiser les visites d'expertise le plus rapidement possible et de prioriser les cas les plus sensibles".

La fédération a également appelé à "faciliter le versement d'acomptes pour faire face aux situations les plus difficiles" et à "prendre en considération au cas par cas les situations des petits commerçants indépendants les plus durement touchés par ces violences urbaines qui seraient en difficulté au plan économique et réduire l'effet de leurs franchises contractuelles".