Elon Musk visite le site d'Auschwitz

Très critiqué pour ses propos à caractère antisémite ses dernières semaines, le milliardaire a visité le camp polonais, où un million de Juifs ont été exterminés.

(Boursier.com) — Elon Musk, accusé d'avoir autorisé des messages antisémites sur sa plateforme de médias sociaux X, s'est rendu lundi sur le site du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Cette visite a été programmée à quelques jours du 27 janvier, date de la Journée de commémoration de l'Holocauste. Le milliardaire devait ensuite s'exprimer lors d'une conférence sur l'antisémitisme organisée par l'Association juive européenne (EJA) dans la ville polonaise voisine de Cracovie.

Le milliardaire a fait face à des accusations de la part de la Ligue anti-diffamation (Anti-Defamation League, ADL), une importante organisation juive de défense des droits civiques, et d'autres associations, pour avoir toléré des messages antisémites sur l'ex-Twitter, depuis son rachat en 2022.

Tollé en novembre

Elon Musk a suscité un tollé en novembre, dont les échos sont remontés jusqu'à la Maison Blanche, lorsqu'il a répondu sur X à un utilisateur qui accusait les Juifs de haïr les Blancs. "Vous dites la vérité", a réagi Elon Musk. Il s'est ensuite excusé pour ce commentaire, le qualifiant de message "le plus stupide" qu'il ait jamais publié.

Ses publications incendiaires sur la plateforme de médias sociaux ont (entre autres incidents) poussé de grands annonceurs, dont Disney, Apple, IBM et bien d'autres, à y suspendre leurs campagnes et ont incité certains utilisateurs célèbres à abandonner la plateforme. Musk, qui est également le PDG de Tesla et SpaceX, a nié être antisémite et a déclaré que sur X, "les appels clairs à une violence extrême vont à l'encontre de nos conditions de service et entraîneront une suspension".

Contre-attaque

X a également contre-attaqué, en ciblant notamment l'ONG Media Matters, à l'origine d'un rapport qui a montré que les publicités de grandes marques pouvaient apparaître aux côtés de contenus pro-nazis. Le groupe a attaqué l'organisation en justice, l'accusant d'avoir monté ce document de toute pièce pour "chasser les annonceurs de la plateforme et détruire X Corp".