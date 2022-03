Elon Musk songe à créer son propre réseau social

Le fondateur de Tesla accuse Twitter de ne pas permettre la liberté d'expression...

(Boursier.com) — De la concurrence pour Twitter ? Alors qu'il accuse la plateforme de microblogging de ne pas permettre la liberté d'expression, Elon Musk a publié plusieurs tweets ce week-end dans lesquels il annonce "considérer sérieusement" la création de son propre réseau social.

"Etant donné que Twitter sert de facto de place publique, le non-respect des principes de liberté d'expression porte fondamentalement atteinte à la démocratie. Que faut-il faire ?", s'est interrogé le fondateur de Tesla.

Dans des messages précédents, le milliardaire américaine avait interpellé ses 80 millions d'abonnés en lançant deux sondages comprenant des questions ciblées. Il a notamment demandé : "L'algorithme de Twitter devrait-il être open source ?".

"Les conséquences de ce vote vont être importantes"

"La liberté de parole est essentielle à une démocratie opérationnelle. Pensez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ?", a également questionné Elon Musk, ajoutant : "Les conséquences de ce vote vont être importantes, merci de répondre attentivement". Cette question s'est d'ailleurs soldée par 70% de votes "non".

A la suite de ces sondages, un ingénieur en intelligence artificielle lui a alors demandé s'il envisageait de "créer une nouvelle plateforme". "Une avec un code source ouvert, où la priorité serai donnée à la liberté d'expression et où la propagande est très minime ?", a-t-il poursuivi. Le patron de Tesla a ainsi répondu qu'il "considère sérieusement la question", sans donner plus de précision.

Would you consider building a new social media platform, @elonmusk? One algorithm, priority, minimal. I needed. — Pranay Pathole (@PPathole), via Twitter

Elon Musk habitué des polémiques sur Twitter

Ce projet n'est pas sans rappeler la démarche de Donald Trump, qui a lancé fin février son réseau social baptisé "Truth Social". L'ancien président des Etats-Unis avait été banni de Twitter, Facebook et YouTube après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021.

Pour rappel, Elon Musk a déclenché de nombreuses polémiques avec ses tweets. En août 2018, il avait notamment agité les marchés via son compte Twitter, en annonçant vouloir privatiser Tesla, à hauteur de 420 dollars par action et affirmant disposer d'un financement sécurisé. Une annonce qui lui a d'ailleurs valu des ennuis avec la SEC (Securities and Exchange Commission), puisque le gendarme boursier américain a infligé une amende de 20 millions de dollars à l'entreprise.