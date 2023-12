Elon Musk s'énerve contre les annonceurs qui quittent X : "allez vous faire f..."

"Est-ce que quelqu'un essaie de me faire chanter avec de la publicité ?", s'agace Elon Musk, récemment critiqué pour des propos jugés antisémites.

(Boursier.com) — Elon Musk, propriétaire du site de médias sociaux X (anciennement Twitter), s'est moqué mercredi des annonceurs qui quittaient la plateforme en raison des messages antisémites qui y circulent. "Est-ce que quelqu'un essaie de me faire chanter avec de la publicité ? Me faire chanter avec de l'argent ? Allez vous faire foutre... Allez vous faire foutre... Est-ce que c'est clair ?", s'est une nouvelle fois emporté le milliardaire, lors du DealBook Summit, un événement organisé par le New York Times.

Il a également laissé entendre que ses fans boycotteraient ces annonceurs en retour. "Le monde entier saura que ces annonceurs ont tué l'entreprise et nous le documenterons de manière très détaillée", a menacé Musk. Il a également déclaré à l'intervieweur Andrew Ross Sorkin : "Je n'ai aucun problème à être détesté. Allez-y, détestez".

Elon Musk 'go f*** yourself' New York Times DealBook summit. Read more: https://t.co/v9CLyPSU9y pic.twitter.com/7I6bY90gZz >— Sky News (@SkyNews), via Twitter

Chaud et froid

Elon Musk continue de souffler le chaud et le froid. Il était en Israël lundi dans le cadre de discussions portant sur l'utilisation des communications Starlink ainsi que sur la montée de l'antisémitisme sur Internet. Son voyage intervenait alors que l'homme d'affaires a suscité la polémique plus tôt ce mois-ci après avoir publiquement approuvé un message antisémite sur X affirmant que les membres de la communauté juive entretiennent la haine contre les Blancs.

La Maison blanche a accusé Elon Musk de faire une "promotion abjecte de la haine antisémite et raciste" en donnant crédit à des théories conspirationnistes. Plusieurs grands groupes ont annoncé dans la foulée la suspension de leurs publicités sur la plateforme X.

Départs en série

Ses publications incendiaires sur la plateforme de médias sociaux ont (entre autres incidents) poussé de grands annonceurs, dont Disney, Apple et bien d'autres, à y suspendre leurs campagnes et ont incité certains utilisateurs célèbres à abandonner la plateforme, dont la maire de Paris Anne Hidalgo cette semaine.

Musk, qui est également le PDG de Tesla et SpaceX, a nié être antisémite et a déclaré que sur X, " les appels clairs à une violence extrême vont à l'encontre de nos conditions de service et entraîneront une suspension ".