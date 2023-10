Elon Musk prépare des abonnements premium sur X (ex-Twitter)

Nouvelle tentative pour générer des revenus...

(Boursier.com) — Elon Musk a déclaré vendredi que sa plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, lancerait bientôt deux nouveaux niveaux d'abonnements premium. "L'un est moins cher, avec toutes les fonctionnalités, mais sans réduction des publicités, et l'autre est plus cher, mais sans publicité", a déclaré Musk dans un article sur X. Le milliardaire n'a pas fourni plus de détails.

Two X Premium soon. One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. >— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Plus tôt cette semaine, la société avait commencé à facturer 1 dollar aux nouveaux utilisateurs en Nouvelle-Zélande et aux Philippines à titre de test pour accéder à la plateforme. Les nouveaux utilisateurs qui ont choisi de ne plus s'abonner ne pourront effectuer que des actions en "lecture seule", telles que : lire des articles, regarder des vidéos et suivre des comptes, a indiqué la société sur son site Web.

Sa méthode d'abonnement "Not A Bot" vise à réduire le spam, la manipulation de la plateforme et l'activité des bots.

Moins de pub depuis le rachat

Depuis qu'il a repris la plateforme en octobre 2022, les changements rapides opérés par Musk, notamment des licenciements massifs et la dissolution des équipes de modération de contenu, ont conduit les annonceurs à suspendre leurs publicités sur le service.

Pour générer des revenus, Musk a commencé à facturer 8 dollars par mois (9,5 euros en France) pour le service d'abonnement Twitter Blue et a tenté de séduire les annonceurs vers X avec des offres de réductions.