Elon Musk pas convié à la Maison Blanche pour parler IA : "Je survivrai"

Un de ses abonnés a déploré sur Twitter l'exclusion du PDG de Tesla lors de la réunion réunissant les patrons de Google, Microsoft, OpenAI et Anthropic.

(Boursier.com) — La vice-présidente américaine Kamala Harris a tenu comme prévu jeudi une réunion avec les patrons des quatre entreprises à la pointe de l'innovation dans l'intelligence artificielle aux Etats-Unis. Joe Biden a même passé une tête pour discuter avec les dirigeants Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft), Sam Altman OpenAI et Dario Amodei (Anthropic).

"Il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de danger dans ce que vous faites. Je sais que vous le comprenez et j'espère que vous pouvez nous éduquer sur les outils dont nous avons besoin pour protéger la société et la faire avancer", a déclaré le président américain, selon un communiqué de la Maison Blanche.

"Je survivrai"

Sur Twitter, un abonné d'Elon Musk a regretté que ce dernier ne soit pas convié à ces discussions. Mais l'entrepreneur milliardaire a répondu avec flegme : "Je survivrai".

Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Il a même salué les initiatives pour rendre l'intelligence artificielle plus sûre. Répondant à un tweet de la Maison Blanche concernant les mesures pour promouvoir davantage d'innovation responsable dans l'IA et protéger les droits et la sécurité, Musk a déclaré que c'était "un pas dans la bonne direction".

Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

La Maison Blanche a jusqu'ici laissé le patron de Tesla de côté dans les discussions officielles. Il a notamment été ignoré lors d'un sommet consacré aux véhicules électriques organisé par Washington en août 2021- le gouvernement a sous-entendu que cela pourrait être lié à un manque de syndicalisation chez Tesla. Elon Musk a pourtant de grosses références en matière d'IA. Son entreprise l'utilise largement pour ses voitures, et il a été co-fondateur d'OpenAI, l'entreprise qui a créé le célèbre robot ChatGPT.

Devoir éthique

L'IA est plus que jamais au coeur de l'actualité. Au cours des mois qui ont suivi le lancement de ChatGPT, Microsoft a intégré la technologie générative d'OpenAI dans bon nombre de ses produits, dans le cadre de son investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars dans l'entreprise. Google a lancé un robot concurrent appelé Bard en février, et Anthropic lui a emboîté le pas en mars, avec Claude...

Le secteur privé de la tech "a un devoir éthique, moral et légal de s'assurer de la sûreté et de la sécurité de ses produits", a déclaré la vice-présidente Kamala Harris dans un communiqué à l'issue de cette réunion.