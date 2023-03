Elon Musk et des chercheurs demandent une pause dans l'IA

Ils alertent sur les "risques majeurs pour l'humanité", alors que la dernière version de ChatGPT se rapproche de l'intelligence humaine...

(Boursier.com) — Une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT-4... C'est ce que réclament des milliers d'experts mondiaux de l'industrie technologique, dans une pétition en ligne qui dénonce "des risques majeurs pour l'humanité", à propos du logiciel d'OpenAI lancé mi-mars. Elon Musk, le sulfureux patron de Twitter et de Tesla, fait partie des signataires.

Cette lettre ouverte, publiée sur le site futureoflife.org, exige que "tous les laboratoires d'IA... s'arrêtent immédiatement" de travailler sur l'avancement de cette intelligence, et appelle les gouvernements à interdire temporairement d'autres

recherches. Un développement "hors de contrôle" pourrait conduire au développement "d'esprits non humains qui pourraient au final être plus nombreux, plus intelligents, obsolètes et nous remplacer", ont-ils averti dans la lettre.

Proche de l'intelligence humaine

De nouvelles avancées "risquent de nous faire perdre le contrôle de notre civilisation", estime Elon Musk, aux côtés d'autres illustres noms, parmi lesquels le co-fondateur d'Apple Steve Wozniak, ou Yoshua Bengio, un des pionniers de l'IA. L'inquiétude monte depuis le récent succès public de ChatGPT. Des chercheurs chez Microsoft, qui a investi dans la technologie, ont récemment annoncé que la dernière version du logiciel, GPT-4, montrait des signes de rapprochement avec le niveau humain d'intelligence.

Cette pause "devrait être publique et vérifiable, et inclure tous les acteurs clés. Si une telle pause ne peut être promulguée rapidement, les gouvernements devraient intervenir et instituer un moratoire", écrivent les signataires.

Rappelons qu'Elon Musk a cofondé en 2015 OpenAI, dont le siège est situé à San Francisco, mais a ensuite rompu les liens avec la startup en 2018. Il a décrit dernièrement le robot conversationnel ChatGPT, comme "scary good", c'est-à-dire à la fois "bon" et "effrayant". "Nous ne sommes pas loin d'une IA dangereusement puissante", a-t-il déclaré au mois de décembre, alors que le grand public découvrait ce nouvel outil...