Elon Musk domine le classement mondial des plus grosses fortunes

Le patron de Tesla et Space X relègue à la deuxième place Jeff Bezos, un habitué du sommet du classement pendant quatre ans.

(Boursier.com) — Il est la première personnalité à dépasser la barre des 200 milliards de dollars... Elon Musk, le patron de Tesla et Space X, est l'homme le plus riche du monde, selon le dernier classement du magazine Forbes, arrêté au 11 mars. Sa fortune est estimée à 219 milliards de dollars, dopée par la valorisation de Tesla (+33% en 2021). L'actualité est décidément riche pour Elon Musk, qui a fait parler de lui ces derniers jours en devenant le premier actionnaire du réseau social Twitter.

All of America's top 10 richest billionaires are men. Here's who made the list: https://t.co/HpeGh1IKq3 #ForbesBillionaires pic.twitter.com/oONWlrKDuy — Forbes (@Forbes), via Twitter

Il relègue à la deuxième place Jeff Bezos, un habitué du haut du classement pendant quatre ans. Le patron du géant Amazon subit "une chute du cours de l'action Amazon et une augmentation des dons de charité, qui ont réduit sa valeur nette de 6 milliards de dollars", selon Forbes. Il est à la tête de 171 millions de dollars. Le Français Bernard Arnault, qui dirige le groupe LVMH, est troisième, avec une fortune estimée à 158 milliards de dollars (contre 150 en 2021).

Voici le top 10 du classement :

Les 10 plus grosses fortunes mondiales Rang Nom Fortune (en dollars) Source Pays 1 Elon Musk 219 milliards Tesla, Space X Etats-Unis 2 Jeff Bezos 171 milliards Amazon Etats-Unis 3 Bernard Arnault 158 milliards LVMH France 4 Bill Gates 129 milliards Microsoft Etats-Unis 5 Warren Buffett 118 milliards Berkshire Hathaway Etats-Unis 6 Larry Page 111 milliards Google Etats-Unis 7 Sergey Brin 107 milliards Google Etats-Unis 8 Larry Ellison 106 milliards informatique Etats-Unis 9 Steve Ballmer 91,4 milliards Microsoft Etats-Unis 10 Mukesh Ambani 90,7 milliards diversifiée Inde

Le classement montre que les États-Unis comptent le plus de milliardaires dans le monde (735, contre 724 en 2021). La Chine reste deuxième, avec 607 (y compris Hong Kong et Macao), suivie par l'Inde (166), l'Allemagne (134) et la Russie (83).