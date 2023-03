Elon Musk devient la personnalité la plus suivie sur Twitter

Il vient de doubler Barack Obama...

(Boursier.com) — Elon Musk est désormais la personnalité la plus suivie sur Twitter. Le milliardaire, qui est propriétaire et directeur général de la plateforme, a atteint environ 133,05 millions d'abonnés jeudi, dépassant l'ancien président Barack Obama, qui en compte133,04 millions. Justin Bieber est le troisième compte le plus suivi avec 113,31 millions de followers.

L'ascension de Musk est sans doute liée à la cadence particulièrement soutenue des ses tweets, avec généralement des "posts" plusieurs fois par jour, qui sont très relayés et commentés.

Les comptes les plus populaires de la plateforme incluent Taylor Swift, Katy Perry, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Donald J. Trump et Lady Gaga.

Bientôt en Chine ?

Elon Musk, qui est aussi le patron de Tesla, fait également la Une de l'actualité ce vendredi car il devrait se rendre en Chine dès le mois d'avril. Il souhaite rencontrer le Premier ministre chinois Li Qiang, selon des informations de l'agence de presse Reuters. La Chine est le deuxième marché du fabricant de voitures électriques, après les États-Unis, et l'usine de Shanghaï est le plus grand centre de production du constructeur de voitures électriques.

Cette visite, si elle se confirme, serait la première en Chine pour Elon Musk depuis le début de la pandémie de Covid-19 et depuis que Xi Jinping a obtenu un troisième mandat en tant que président.