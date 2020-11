Elon Musk devient la deuxième fortune mondiale

Le fondateur de Tesla et SpaceX est désormais plus riche que le fondateur de Microsoft Bill Gates, dont la fortune est estimée à 127,7 milliards de dollars...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Elon Musk devient le deuxième homme le plus riche du monde. Selon le classement Bloomberg des 500 plus grandes fortunes, mis à jour quotidiennement, le fondateur de Tesla et SpaceX possède désormais une fortune globale de 127,9 milliards de dollars, se plaçant ainsi au deuxième rang des hommes les plus riches du monde.

L'entrepreneur de 49 ans détrône alors le fondateur de Microsoft Bill Gates, dont la fortune est estimée à 127,7 milliards de dollars. Mais il reste encore très loin du numéro un du classement, le patron d'Amazon Jeff Bezos (environ 182 milliards de dollars).

Le top 5 comprend également le PDG du groupe LVMH Bernard Arnault (105 milliards de dollars) et le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg (102 milliards de dollars), respectivement quatrième et cinquième.

7,2 milliards de dollars en une seule journée

Selon 'Bloomberg', Elon Musk a vu la valeur de son patrimoine s'envoler de 7,2 milliards de dollars en une seule journée, après un bond du titre de Tesla sur le Nasdaq, qui a pris plus de 500% depuis le début de l'année. Ce mardi, Tesla grimpait encore de 3%, portant sa capitalisation à près de 500 milliards de dollars.

La semaine dernière également, l'annonce de l'entrée de Tesla dans le S&P 500 avait fait bondir le cours du fabricant de voitures électriques. Le groupe d'Elon Musk va rejoindre cet indice le mois prochain, lors du rééquilibrage trimestriel du 21 décembre.

Alors que l'épidémie de Covid-19 a provoqué le ralentissement de l'économie mondiale, les milliardaires de l'indice Bloomberg ont vu leur fortune cumulée croître de 23% depuis le début de l'année, soit de 1.300 milliards de dollars...