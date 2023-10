Elon Musk dément vouloir fermer X (ex-Twitter) en Europe

Le milliardaire dément les rumeurs...

(Boursier.com) — Tout est faux, selon Elon Musk... Le milliardaire a démenti jeudi les rumeurs d'une fermeture de X, l'ex Twitter, en Europe... "Encore un (article de) Business Insider complètement faux. Il ne s'agit pas d'une véritable publication", raille-t-il dans un message posté sur le réseau, à propos du site spécialisé.

Yet Business Insider. They publication. — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Business Insider a fait beaucoup de bruit ces dernières heures en affirmant qu'Elon Musk réfléchirait à des options telles que suspendre la disponibilité du réseau social dans l'Union européenne ou empêcher les utilisateurs de la région de l'utiliser.

A l'origine de son agacement supposé, les récentes remontrances de Bruxelles, qui lui a reproché (comme à d'autres plateformes) de ne pas suffisamment faire le tri dans les milliers de vidéos montrant des images du conflit au Proche Orient. Plus largement, Elon Musk n'apprécierait pas la mise en application du DSA, la nouvelle réglementation européenne, et ses nombreuses obligations en matière de transparence et de modération. L'objectif de ce cadre juridique est de lutter contre la diffusion de contenus préjudiciables, de restreindre les pratiques spécifiques de ciblage des utilisateurs et à faciliter le partage de certaines données internes avec les organismes de réglementation et les chercheurs affiliés, entre autres.

Guerre en Israël

Le commissaire européen Thierry Breton a ouvert une enquête contre X la semaine dernière, l'accusant de ne pas avoir fait assez pour combattre la désinformation en ligne. Dans son viseur : les centaines de fausses vidéos et autres contenus qui circulent depuis samedi et l'attaque du Hamas contre Israël. La PDG de X, Linda Yaccarino, avait pourtant répondu la veille que le réseau social avait supprimé des centaines de comptes affiliés au Hamas, en réponse à une missive du commissaire européen. Depuis le début des affrontements, de nombreux contenus ont été publiés sur X, mais aussi sur TikTok, Facebook et Instagram (Meta).

Business Insider rappelait dans son article que les internautes européens représentent 9% des quelque 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels de Twitter. Des utilisateurs qui sont nombreux à quitter la plate-forme ces derniers mois : la chute serait "entre 10 et 40% selon les régions" au cours du dernier trimestre.