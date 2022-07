Elisabeth Borne confirme la suppression de la redevance audiovisuelle

Cet impôt annuel de 138 euros est actuellement supporté par environ 28 millions de Français possédant un téléviseur.

La Première ministre, Elisabeth Borne, a confirmé mercredi devant l'Assemblée nationale la décision du gouvernement de supprimer la redevance audiovisuelle et d'engager une réforme du financement de l'audiovisuel public, conformément aux promesses de campagne d'Emmanuel Macron...

Cet impôt annuel de 138 euros est actuellement supporté par environ 28 millions de Français possédant un téléviseur, qui s'en acquittent chaque automne en même temps que leur taxe d'habitation. Elle rapporte à l'Etat plus de 3 milliards d'euros par an...

Pouvoir d'achat

Ce geste en faveur du pouvoir d'achat des Français, à l'heure où l'inflation inquiète, la mesure ne devrait pourtant pas beaucoup profiter aux plus modestes.

"La suppression de la redevance TV n'apporterait aucun gain de pouvoir d'achat pour les 10% des ménages les plus modestes, qui en sont exonérés, et un gain respectif de 64 euros et 97 euros pour les deux déciles de revenus supérieurs", estimait fin mai dans une note le cabinet Asterès. Il précise qu'au vu des "multiples cas d'exonération de la redevance TV, ces chiffres doivent être considérés comme des estimations et ne prétendent pas à une précision à l'euro près". Un peu moins de 23 millions payent cette redevance effectivement...

Gain de pouvoir d'achat

Toujours selon ses calculs, si "l'ensemble du produit de la redevance TV (3,2 milliards d'euros) était distribué uniformément à l'ensemble des 30% des Français les plus modestes, chacun de ces ménages bénéficierait d'un gain de pouvoir d'achat de 355 euros par an".