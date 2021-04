Elisabeth Borne appelle "à continuer le télétravail"

"Lundi prochain, on parlera avec les organisations patronales et syndicales de la façon dont on pourra faire évoluer les règles à partir de la mi-mai", a indiqué la ministre du Travail Elisabeth Borne.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que le Premier ministre Jean Castex a confirmé jeudi soir la perspective d'un déconfinement mi-mai avec la réouverture par étapes des terrasses, des commerces ou encore des activités culturelles et sportives, la ministre du Travail Elisabeth Borne est revenue sur la question du télétravail, indiquant que les partenaires sociaux seront consultés lundi prochain.

"Lundi, on parlera avec les organisations patronales et syndicales de la façon dont on pourra faire évoluer les règles à partir de la mi-mai", a-t-elle ainsi expliqué sur 'LCI' ce vendredi, soulignant vouloir "redonner la main aux entreprises et aux salariés" sur l'organisation du travail à distance...

A la mi-mai, "on commencera à rouvrir les commerces, les terrasses, certains établissements culturels, on aura aussi à faire bouger les règles sur le télétravail", a poursuivi la ministre...

Appel à "continuer le télétravail"...

Pour rappel, le gouvernement a détaillé jeudi soir les étapes à venir du déconfinement. Les restrictions de déplacements seront levées dès le 3 mai, mais le Premier ministre n'a pas souhaité s'engager sur une date de réouverture précise des commerces et lieux culturels fermés. "Cette réouverture, nous souhaitons qu'elle puisse avoir lieu vers la mi-mai", a-t-il indiqué, ajoutant que "les réouvertures se feront progressivement d'ici la fin de l'été".

Alors que la France pourrait avoir dépassé le pic de la troisième vague de Covid-19 selon le chef du gouvernement, Elisabeth Borne a toutefois appelé "à continuer le télétravail" qui "a très bien fonctionné", saluant les entreprises qui "ont vraiment joué le jeu". "Les chiffres montrent que tous les salariés et entreprises se sont mis davantage au télétravail", a-t-elle insisté...

Le télétravail progresse nettement

Selon un sondage Harris interactive réalisé pour le ministère du Travail et dévoilé mercredi, la fermeture des écoles, des commerces non essentiels et les vacances avancées ont en effet conduit à une forte progression du recours au télétravail mi-avril.

"Au cours de ces 10 derniers jours, le télétravail a vraiment bondi", a affirmé la ministre, évoquant un taux qui est passé de 65% à 78% chez "les actifs qui peuvent facilement télétravailler", soit "un niveau plus élevé que ce qu'on avait eu dans le deuxième confinement en novembre".