Electronics Arts : encore des suppressions de postes dans les jeux vidéo

Le groupe annonce près de 670 licenciements, quelques jours après des annonces de suppressions de postes chez son concurrent Sony dans la division Playstation.

(Boursier.com) — Electronic Arts va supprimer environ 5% de ses effectifs, soit environ 670 employés, s'ajoutant à la longue liste les licenciements dans le secteur de la technologie et des jeux, après une forte hausse des embauches ces dernières années... Le fabricant de jeux vidéo a déclaré dans un document réglementaire que son conseil d'administration avait approuvé un plan de restructuration comprenant des licenciements, ainsi que la fermeture de certains bureaux ou installations. L'entreprise basée à Redwood City, en Californie, comptait 13.400 salariés dans le monde au 31 mars 2023...

"Nous avons soigneusement étudié toutes les options pour essayer de limiter l'impact sur nos équipes", a déclaré le PDG Andrew Wilson. "Notre objectif principal est de fournir la possibilité de trouver de nouveaux rôles et des voies de transition vers d'autres projets." Il a déclaré que les licenciements seraient en grande partie bouclés au début du prochain trimestre.

Electronic Arts estime le coût de la restructuration entre 125 et 165 millions de dollars, avec dans le détail des charges d'environ 50 à 65 millions de dollars liées aux réductions d'espace de bureau et d'environ 40 à 55 millions de dollars liées aux indemnités de départ et aux autres coûts liés aux employés...

Sony aussi taille dans ses effectifs

Cette annonce intervient quelques jours seulement après que Sony a annoncé qu'il supprimerait environ 900 emplois dans sa division PlayStation, soit environ 8% de ses effectifs mondiaux. Le géant japonais du jeu vidéo a abaissé ses prévisions de ventes pour sa console phare PlayStation 5 le 14 février, après avoir mis en garde contre une baisse de la demande. Sony avait alors déclaré qu'il prévoyait de vendre 21 millions d'unités PS5 au cours de l'exercice se terminant en mars, en baisse par rapport à une prévision précédente de près de 25 millions de consoles.

Le secteur technologique est durement touché par les licenciements... Microsoft a annoncé le mois dernier qu'il supprimerait près de 2.000 emplois après l'acquisition d'Activision Blizzard. Et Riot Games, le développeur du populaire jeu de combat multijoueur "League of Legends", a annoncé en janvier qu'il licenciait 11 % de son personnel.