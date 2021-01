Electricité : RTE appelle les Français à réduire leur consommation

Electricité : RTE appelle les Français à réduire leur consommation









"En raison de la baisse des températures, la consommation française d'électricité atteint un niveau élevé qui réduit la marge de sécurité disponible", explique le gestionnaire du réseau électrique.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Risque -t-on des coupures d'électricité ? En raison du grand froid qui perdure dans l'Hexagone, le gestionnaire du réseau électrique (RTE) a demandé aux foyers français de réduire leur consommation d'électricité ce vendredi, entre 7 heures et 13 heures, soulignant que la consommation française d'électricité atteint un niveau élevé...

"Du fait de la baisse des températures (entre -4 et -4,5oC sous les normales de saison demain), la consommation d'électricité des Français atteindra demain [ce vendredi] un haut niveau (prévision de 88.000 MW)", détaille le gestionnaire du réseau à haute tension dans un communiqué.

"Les prévisions de RTE indiquent que la production sera suffisante (88.200 MW) pour couvrir tous les besoins des Français. Néanmoins, les marges de sécurité seront réduites", a-t-il ajouté...

"Eviter tout risque de coupure d'électricité"

Ainsi, pour "éviter tout risque de coupure d'électricité", RTE incite les Français à réduire leur consommation d'électricité "en appliquant des éco-gestes présentés sur le site MonEcowatt.fr".

"Par exemple, si tous les Français éteignent une ampoule, une économie de consommation d'électricité de 600 MW est réalisée, soit environ la consommation d'une ville comme celle de Toulouse", suggère le gestionnaire du réseau électrique...

"D'autres leviers"

Mais en cas d'aléas techniques ou météorologiques, RTE assure disposer "d'autres leviers pour garantir la sécurité d'approvisionnement des Français", évoquant notamment "l'interruptibilité", soit l'arrêt de la consommation de sites industriels gros consommateurs et sous contrats avec RTE, la baisse de la tension sur le réseau de distribution de 5% "qui réduit très légèrement la performance des appareils électriques", et en tout dernier recours, des coupures d'électricité "organisées, localisées et temporaires".