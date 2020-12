Electricité : pour 85% des cas, l'option heures pleines/heures creuses n'est plus rentable

Près de la moitié des ménages sont abonnés pour leur fourniture d'électricité à l'offre heures pleines/heures creuses...

(Boursier.com) — L 'offre heures pleines/heures creuses (HP-HC) serait-elle devenue une mauvaise affaire ? Alors que près de 50% des ménages français sont abonnés à cette option pour leur fourniture d'électricité, cette formule créée dans les années 60 qui prévoit un tarif différent en fonction des heures de la journée serait bien moins avantageuse qu'auparavant, d'après Plüm Energie.

En effet, dans 85% des cas, le différentiel de tarifs entre heures pleines et heures creuses ne parvient plus à compenser le supplément d'abonnement, selon les estimations du fournisseur d'électricité "verte, locale, d'intérêt général", qui dit avoir mobilisé toutes les statistiques dont il dispose afin d'analyser la situation.

"Au mieux les ménages ne gagnent rien à y souscrire. Mais dans la moitié des cas, cela fait gonfler les factures", souligne Vincent Maillard, ancien d'EDF et cofondateur de Plüm Energie, cité par 'Le Parisien' ce jeudi.

Les Français paient 450 millions d'euros en trop

Ainsi, la moitié des bénéficiaires perdent "entre 30 euros et 50 euros par an", selon le fournisseur. "Alors, les Français paient chaque année 450 millions d'euros en trop ! Une belle somme, quand on sait que trois acteurs seulement se partagent au moins 95% du marché national : EDF, Engie et Total Direct Energie", déplore-t-il dans un communiqué.

"Le problème est que l'évolution des tarifs a totalement réduit l'intérêt de ce système", explique Vincent Maillard. Pour qu'elle soit rentable, le Médiateur de l'Energie, interrogé par le quotidien, estime qu'il faudrait reporter plus de la moitié de sa consommation aux heures creuses. Il y a quelques années, reporter 30% de consommation en heures creuses était suffisant.

Une offre rentable que pour certains profils

"Nous avons effectivement constaté que l'option nécessite un report de consommation de plus en plus important pour être intéressante", a reconnu la direction d'EDF auprès du 'Parisien', soulignant que 11,8 millions de clients EDF ont souscrit à l'option base et 10,7 millions à l'offre HP-HC. Aujourd'hui, cet abonnement n'a de sens que pour certains profils, tels que les Français équipés d'un véhicule électrique ou d'une piscine.

Pour Plüm Energie, les fournisseurs d'électricité font "semblant de ne rien voir". "Il suffirait pourtant de prévenir la clientèle. D'autant que trois quarts des Français sont équipés d'un compteur Linky - dans ce cas, le changement de tarif est complètement gratuit et peut se faire à distance", rappelle le fournisseur...