Électricité : pic de consommation après le match France-Maroc au Qatar

A la fin du match, les compteurs se sont envolés, pour atteindre 900 MW, contre une moyenne de 400 MW observée habituellement à cette heure.

(Boursier.com) — C 'est un record d'audience pour une Coupe du Monde depuis 2006, selon TF1... Le match de demi-finale du Mondial 2022 opposant la France au Maroc a réuni mercredi soir 20,7 millions de téléspectateurs sur "la Une", soit plus de 66% des téléspectateurs en France, selon les données de Médiamétrie. C'est mieux que le précédent plus haut, signé par la chaîne grâce à une autre rencontre de cette compétition : la victoire des Bleus contre l'Angleterre (2-1) en quart de finale avait été suivie samedi soir par 17,7 millions de téléspectateurs.

Les Français tous devant leur écran ? Alors que la consommation d'énergie des Français est suivie de très près, et encore plus avec l'épisode de froid qui touche le pays, le gestionnaire RTE a observé qu'ils ont effectivement diminué leur usage d'électricité durant le match mercredi soir, avant un pic juste après le coup de sifflet final.

Oui, le match des Bleus a bel et bien eu un impact sur la conso ?? nationale avec : > >? Une ?? de la consommation de 530 MW lors de la mi-temps puis une ?? à la reprise du match > >? Une reprise de la conso de 900 MW à la fin du match contre 400 habituellement pic.twitter.com/m5ra16hf4B

— RTE (@rte_france), via Twitter

Tous devant le poste

Dans le détail, à 20h, au début de la rencontre, la consommation a baissé plus que d'habitude. Une reprise de la consommation a tout de même été observé à 530 MW au moment de la mi-temps, suivi d'un nouveau repli à la reprise. A la fin du match, les compteurs se sont envolés, pour atteindre 900 MW, contre une moyenne de 400 MW observée habituellement à cette heure.

Pour RTE, "ce n'est pas la victoire qui a fait remonter la consommation, mais le match en lui-même qui a eu un impact sur l'utilisation de l'électricité, comme cela se produit pour les matchs de foot fédérant de très nombreux téléspectateurs devant un même poste de télévision, comme lors de la Coupe du monde de 2018".

La consommation sous surveillance

Les Français continuent de surveiller leur consommation d'énergie... Celle de gaz a baissé de 17% en France depuis le 1er août. Et malgré l'arrivée du froid, la consommation d'électricité, elle, a baissé de près de 10% la semaine dernière, par rapport à la moyenne des autres années, selon les données de RTE, le gestionnaire du réseau.