Electricité : pas de nouvelle hausse du prix en 2022, répète Pompili

"On s'est engagé à protéger les Français", assure la ministre de la Transition écologique.

(Boursier.com) — Il n'y aura pas en France en 2022 de hausse des prix de l'électricité au-delà la hausse de 4% prévue, a déclaré mardi la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. "On s'est engagé à protéger les Français en leur proposant un bouclier tarifaire et on va tenir cet engagement", a dit la ministre sur BFM TV. "L'augmentation de l'électricité sera maintenue à 4% (...) sur toute l'année 2022", a-t-elle ajouté.

Face à la flambée des prix de l'énergie, Jean Castex a présenté au mois d'octobre un "bouclier tarifaire", consistant en un gel des tarifs réglementés du gaz pour les sept prochains mois, ainsi qu'un plafonnement de la hausse des prix de l'électricité à 4% pour le consommateur jusqu'en février 2023, via une forte baisse d'impôt.

Barbara Pompili (@barbarapompili) assure que l'augmentation du prix de l'électricité "sera maintenue à 4%" sur toute l'année 2022 pic.twitter.com/X74ShvZz5l

— BFMTV (@BFMTV), via Twitter

Des mesures "complémentaires"

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré lundi que le gouvernement travaillait à des mesures "complémentaires" face à cette hausse des prix. D'ici la fin de la semaine, "nous aurons la solution technique pour protéger les Français et les entreprises", a assuré Bruno Le Maire. "Nous y travaillons nuit et jour. Il y a la baisse de la fiscalité, il faut une autre solution pour garantir aux Français qu'à la fin du mois de janvier, leur facture d'électricité n'augmentera pas."

Barbara Pompili a en outre réaffirmé qu'il n'y aurait pas de pénurie d'électricité alors qu'EDF a annoncé en décembre la prolongation de l'arrêt des deux réacteurs nucléaires de la centrale de Civaux et la mise à l'arrêt des deux unités de Chooz.