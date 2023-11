Electricité : pas de grosses difficultés cette hiver en France

Les perspectives pour la sécurité d'approvisionnement sont beaucoup plus favorables que l'an dernier, selon le gestionnaire RTE.

(Boursier.com) — L 'approvisionnement en électricité de la France devrait être assuré sans difficultés majeures cet hiver en raison notamment d'une disponibilité du parc nucléaire d'EDF supérieure à celle de l'hiver 2022-2023, selon des prévisions publiées mercredi par RTE. "Les perspectives pour la sécurité d'approvisionnement en électricité lors de l'hiver 2023-2024 sont beaucoup plus favorables que l'an passé. Elles font apparaître un risque faible de déséquilibre entre l'offre et la demande en électricité", écrit le gestionnaire dans un communiqué.

"Du point de vue de la demande, la consommation électrique est demeurée basse, à un niveau comparable à son niveau de l'automne 2022 : à 'températures de référence', la consommation est encore aujourd'hui autour de 8% en dessous de l'historique pré-crise 2014-2019, sous l'effet à la fois d'un contexte économique d'inflation et de prix hauts et d'un maintien des efforts de sobriété engagés à l'automne 2022."

50 GW en janvier

RTE table sur une disponibilité du parc nucléaire français susceptible d'atteindre 50 GW à la mi-janvier. "Ces perspectives conduisent, à date, à une disponibilité du parc nucléaire de l'ordre de 45 GW au 1er décembre 2023, et pouvant atteindre 50 GW en janvier 2024. Il ne s'agit toujours pas d'une situation nominale pour le parc nucléaire, dont la disponibilité avoisinait en moyenne 55 GW sur ces deux mois avant la crise du COVID", dit RTE.

RTE et le gouvernement ont appelé l'hiver dernier les Français à réduire leur consommation d'électricité l'hiver dernier dans un contexte de crise énergétique européenne, sur fond de guerre en Ukraine, et de faible production des centrales nucléaires d'EDF en raison d'opérations de maintenance classiques et de problèmes de corrosion.

Recul de 30% en 2022

La production nucléaire française s'est établie en 2022 à son niveau le plus faible depuis 1988, à 279 térawatts-heure (TWh), en recul de 30% par rapport à la moyenne de ces vingt dernières années. La production hydraulique a dans le même temps chuté à son plus bas niveau depuis 1976 en raison des conditions climatiques exceptionnellement chaudes et sèches. La France a également été importatrice nette d'électricité en 2022, pour la première fois depuis 1980.