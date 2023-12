Electricité : le bouclier tarifaire levé dans six mois ?

"Nous serons en capacité de l'enlever probablement au milieu de l'année", a estimé la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

(Boursier.com) — Le bouclier tarifaire pourrait disparaître dans quelques mois... Mis en place depuis l'automne 2021, le dispositif visant à aider les Français à payer leur facture d'électricité pourrait être abandonné mi-2024, en raison de l'évolution des prix du marché, a annoncé ce vendredi la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

"L'année prochaine, les prix sur les marchés financiers sont en train de baisser, et donc nous maintiendrons le bouclier énergétique jusqu'à ce que le prix de l'électricité redevienne raisonnable et c'est pour ça que nous serons en capacité de l'enlever probablement au milieu de l'année" 2024, a-t-elle expliqué sur 'CNews-Europe 1".

Agnès Pannier-Runacher a également tenu à souligner que l'Etat prend actuellement en charge "37% de la facture des Français". "Ces 37%, c'est l'écart entre les prix sur les marchés financiers de l'électricité et le prix que payent les Français sur leur facture".

"On dit toujours pas plus de 10%"

"A priori, il y a deux moments d'augmentation de l'électricité : il y a le mois de février où c'est fondé sur l'évolution des prix de l'électricité, et le mois d'août où vous avez la prise en compte de l'évolution du tarif de votre réseau", a rappelé la ministre. "Le tarif de votre réseau, ça n'a rien à voir avec les marchés financiers, c'est le fait tout simplement d'investir dans les réseaux d'électricité, et donc ce prix évolue de quelques euros par an du mégawatt", a-t-elle rassuré.

Concernant la hausse qui doit intervenir en février, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Emmanuelle Wargon, avait indiqué en septembre, que les tarifs réglementés de vente (TRV) pourraient augmenter de 10 à 20 %. Mais le gouvernement s'est engagé, de son côté, à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation des tarifs de l'électricité au-delà de 10%. "On dit toujours pas plus de 10, parce que c'est nous qui avons la possibilité, avec le bouclier électricité, de faire en sorte que c'est pas plus de 10", a insisté la ministre.

La fin de ce bouclier tarifaire doit contribuer majoritairement aux 16 milliards d'euros d'économies prévues dans le budget de la France pour l'année 2024. Le gouvernement avait déjà décidé de supprimer le dispositif pour le gaz l'été dernier, compte tenu de l'évolution des marchés.