Electricité : la facture va grimper entre 8,6% et 9,8% au 1er février

"C'est une décision difficile mais c'est une décision qui est nécessaire", a estimé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

(Boursier.com) — C 'est confirmé : au 1er février, la majorité des foyers français verra bel et bien une augmentation de près de 10% sur leur facture d'électricité, conforme à la volonté du gouvernement de se libérer du coûteux dispositif du "bouclier tarifaire", a annoncé dimanche le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

Plus précisément, les prix de l'électricité pour les heures creuses et pleines vont augmenter de 9,8% à partir du 1er février et ceux du tarif de base vont grimper de 8,6%. "Pour un ménage qui se chauffe à l'électricité, qui a une maison individuelle, qui a deux enfants, ce sera en moyenne [une hausse de, ndlr] 18 euros par mois", a détaillé le locataire de Bercy sur 'TF1'.

"C'est une décision difficile mais c'est une décision qui est nécessaire [...] pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte, nous revenons à la normale", a assuré le ministre de l'Economie.

Prochaine hausse prévue pour février 2025

En septembre dernier, le gouvernement avait promis de limiter l'augmentation du prix de l'électricité à 10% maximum en 2024. Bruno Le Maire a également précisé que la prochaine hausse des tarifs est prévue pour février 2025.

Le gouvernement souhaite ainsi revenir aux tarifs d'avant le "bouclier tarifaire" coûteux annoncé par le Premier ministre Jean Castex à l'automne 2021 et mis en place pour limiter les hausses dues à la crise énergétique européenne. Cette décision avait été prise avant même que la crise en Ukraine ne provoque une hausse historique des prix du gaz et de l'électricité.

En avril dernier, le ministre de l'Economie avait annoncé se donner deux ans et viser l'horizon 2025 "pour sortir du bouclier sur l'électricité", promettant que la sortie de ce dispositif sera donc progressive "pour ne pas inquiéter" les Français.