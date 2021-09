Electricité : la CLCV veut une baisse de la TVA pour réduire la facture

La flambée des prix mobilise les associations de défense des consommateurs, qui ne sont pas toutes d'accord sur la stratégie à adopter.

(Boursier.com) — Nouveau plaidoyer d'association de défense des consommateurs contre la flambée de prix de l'électricité. Après l'UFC-Que Choisir plus tôt dans la semaine, c'est au tour de la CLCV d'interpeler le gouvernement, en lui demandant de baisser la TVA sur la facture - le taux actuel est fixé à 5,5% sur l'abonnement et 20% sur la part proportionnelle.

La commission européenne vient d'autoriser les États membres à prendre des mesures d'urgence temporaires et exceptionnelles pour faire face à la hausse de prix de l'électricité, rappelle l'association, notamment cette baisse de la TVA pour maîtriser la dépense du consommateur. "En marge de la crise des Gilets Jaunes en 2018, la CLCV avait déjà effectué cette proposition au Premier ministre et au ministre de l'Économie. Nous la réitérons avec force pour le mois de janvier 2022", rappelle l'association dans un communiqué.

Pas de hausse du plafond du nucléaire

Mais contrairement à l'UFC Que Choisir, la CLCV n'est pas favorable à une augmentation du plafond du nucléaire qui est alloué aux opérateurs (aujourd'hui limité à 100 TWH) - l'UFC demande une hausse du plafond du volume d'ARENH à 150 TWH. "Les opérateurs virtuels de l'électricité (aussi appelés opérateurs alternatifs) et le secteur professionnel qui lui est associé (courtiers, comparateurs, etc.) réclament" également cette mesure, rappelle la CLCV.

De son côté, elle "encourage le gouvernement à ne pas céder à ce chantage permanent d'opérateurs qui agissent dans la filière électricité comme on jouerait à un jeu vidéo. Ce mécanisme de hausse du tarif réglementé pour sauver la concurrence témoigne avant tout de l'échec patent de la libéralisation du secteur et augmenter ce plafond n'y changerait rien. À court terme, une augmentation de ce partage de rente amènera, en compensation, EDF et l'État à demander et obtenir auprès du régulateur une hausse du prix du nucléaire".

Marché de dupe ?

"Il s'agirait alors d'un marché de dupe pour le consommateur. Sur le long terme, accorder plus de nucléaire à la concurrence, c'est renforcer encore cette économie virtuelle et artificielle qui ne crée pas de valeur tangible (mais qui harcèle le consommateur en porte à porte ou au téléphone). Il est temps d'en finir et de revenir à l'économie réelle et à la protection effective du consommateur", estime la CLCV.

Flambée des prix en 2022 ?

Alors que la facture de gaz, carburants ou de fioul a flambé ces derniers mois, l'UFC-Que Choisir a fait ses calculs et table sur une augmentation moyenne de 150 euros en 2022 sur la facture annuelle d'électricité d'un ménage l'utilisant pour le chauffage. C'est plus que le "coup de pouce de 100 euros du chèque énergie (dont sont privés 80% des ménages) censé répondre uniquement aux hausses déjà massives du gaz et des carburants", regrette l'UFC. Au global, l'augmentation de la facture d'électricité depuis le 1er janvier 2019 sera alors de 25%...