Electricité : la baisse de la consommation française se poursuit

La consommation française d'électricité a baissé de 6,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes (2014-2019), indique RTE.

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement a présenté début octobre un plan de sobriété énergétique visant à réduire la consommation d'énergie de la France, RTE (Réseau de transport d'électricité) a dévoilé, dans la nuit de mardi à mercredi, des données faisant état d'une diminution de la consommation française d'électricité de 6,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes (2014-2019).

"L'effet baissier se stabilise depuis début octobre", indique le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, qui avait déjà rapporté une baisse de 5,8% la semaine précédente. Sur les quatre dernières semaines, la consommation à température normale affiche une réduction structurelle de 6,4% par rapport aux années précédentes.

"La baisse de la consommation d'électricité est largement concentrée dans le secteur industriel, dans un contexte de hausse des prix de l'énergie", précise RTE, ajoutant que "l'effet baissier dans le secteur résidentiel et tertiaire existe mais est plus réduit, et plus difficile à caractériser finement au cours des dernières semaines" en raison des vacances scolaires et des jours fériés.

Des températures "au-dessus des normales de saison"

Par ailleurs, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité note que sur la semaine passée, les températures sont restées "au-dessus des normales de saison, avec un écart atteignant 2,3 degrés Celsius le jeudi 24 novembre". "A l'exception de quelques jours isolés en novembre, les températures restent ainsi bien supérieures aux normales depuis plus d'un mois", poursuit-il, expliquant que ces "températures douces" ont réduit les besoins d'électricité pour le chauffage dans les secteurs tertiaire et résidentiel.

Dans un entretien accordé à 'La Dépêche', Xavier Piechaczyk, président du Directoire de RTE, a confirmé que "cette réduction est pour l'instant essentiellement liée aux grandes industries". "Néanmoins, on voit doucement apparaître une baisse dans le tertiaire et chez les particuliers, mais qui est infime comparée aux industriels", a-t-il ajouté.

Les semaines à venir "marquées par une hausse naturelle de la demande"

Présenté par le gouvernement le 6 octobre dernier, le plan de sobriété énergétique, qui concerne Etat, entreprises, collectivités et citoyens, vise à réduire de 10% la consommation d'énergie d'ici 2024, et de 40% d'ici 2050. Il comprend un programme qui s'articule autour de 15 "mesures phares" destinées à lutter contre le gaspillage et à mieux gérer la consommation d'énergie dans tous les secteurs de l'économie, de l'administration publique et au sein des foyers.

A l'issue du Conseil des ministres mardi, le porte-parole du gouvernement a estimé que le plan de sobriété énergétique "porte déjà ses fruits". "Si on neutralise l'effet des températures plus clémentes en ce début d'hiver, on enregistre d'ores et déjà une réduction quotidienne de 5% de notre consommation d'électricité", a-t-il précisé.

"Les semaines à venir vont être marquées par une hausse naturelle de la demande en électricité de la part des entreprises, mais aussi des ménages, particulièrement en raison des besoins de chauffage", a-t-il expliqué, avant de mettre en garde : "il se pourrait que la production et la demande en électricité ne soient pas totalement alignées certains jours de grand froid", ou "si l'hiver est très rigoureux".