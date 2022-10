Electricité : l'Etat va aider les entreprises à payer leur facture en 2023

Une "garantie électricité" qui permettra de prendre en charge "une partie de la facture que doivent payer les entreprises" sera mise en place, annonce la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour les entreprises... Dans un contexte de crise énergétique qui fait redouter de voir ses factures grimper en flèche cet hiver, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a annoncé dimanche qu'une "garantie électricité" sera mise en place pour permettre de prendre en charge "une partie de la facture que doivent payer les entreprises".

"Nous l'avons déjà fait pour les ménages français et les très petites entreprises", a-t-elle rappelé sur 'BFMTV. "Et puis, il faut agir pour les entreprises pour les entreprises qui sont un peu plus grandes, qui ont un peu plus de 10 salariés, un peu plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Elles sont à peine plus grandes que les très petites entreprises", a-t-elle poursuivi.

"Nous allons très prochainement finaliser cette proposition", a précisé la ministre, soulignant que ce coup de pouce s'appliquera "en 2023, dans un moment où les prix sont en train de s'envoler". "Nous ne laisserons pas les industriels fermer, nous ne laisserons pas tomber les entreprises", a-t-elle assuré.

Un "plafond" sera mis en place

Si des "derniers réglages sont en cours" pour savoir quelle part prendra en charge l'Etat, Agnès Pannier Runacher a indiqué que cette "garantie électricité" devrait s'appliquer "sur la partie dite Arenh" de la facture des entreprises, "qui permet d'avoir accès à une facture aux alentours de 50 euros du mégawatt et qui est déjà protégée".

"Et sur les 50% restants, nous allons prendre une partie du coût entre un prix de référence et la réalité des prix que payent les entreprises", a poursuivi la ministre de la Transition écologique, avant de détailler : un "plafond" sera mis en place, "une contribution" par rapport à "un prix de référence" sera demandée aux entreprises de l'énergie "qui font des gros profits", et la recette sera "reversée aux consommateurs". "C'est un enjeu de projet de loi finances, donc il va falloir que nous déposions très rapidement un amendement", a-t-elle ajouté.