Electricité : l'accord entre EDF et l'Etat a été conclu "sur le dos des consommateurs", dénonce la CLCV

"Ni l'Etat ni la CRE ne sont choqués par le fait qu'aux Etats-Unis et en Finlande, le prix du nucléaire est de l'ordre de 30 euros le MWh", affirme l'association de défense des consommateurs.

(Boursier.com) — Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, l'a confirmé ce mardi : après des mois de négociations, l'Etat et EDF sont parvenus à un accord sur un prix de référence de l'électricité nucléaire autour de 70 euros par mégawattheure (MWh) dans le cadre d'un projet de taxation des revenus de l'entreprise qui permettra d'assurer une stabilité des prix aux consommateurs. Selon le gouvernement, la nouvelle régulation, qui prendra ainsi le relais du dispositif controversé de l'Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique) en 2026, doit protéger les consommateurs contre des hausses de prix trop fortes et faire bénéficier les entreprises des coûts compétitifs du nucléaire, tout en donnant à EDF les moyens d'investir.

Cet accord permettra au consommateur une "protection permanente" sur les prix de l'électricité, aux entreprises de préserver leurs "atouts de compétitivité", et à EDF de "garantir le financement de ses investissements futurs, en particulier dans les nouveaux réacteurs nucléaires", a promis le locataire de Bercy. De son côté, Luc Rémont, PDG d'EDF, a salué un accord "important" et "exigeant".

Malgré cette promesse, l'association CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) estime, dans un communiqué, que l'électricien "se contente de passer en force pour imposer un prix du nucléaire exorbitant qui va de nouveau grever la facture des ménages", dénonçant un accord conclu "sur le dos des consommateurs".

Une "absence totale de consultation"

Avec un prix de 70 euros le MWh, le gouvernement et EDF "vont au-delà de l'évaluation de la commission de régulation de l'énergie (CRE) qui nous paraissait déjà excessive", regrette l'association de défense des consommateurs, qui constate que "ni l'Etat ni la CRE ne sont choqués par le fait qu'aux Etats-Unis et en Finlande, le prix du nucléaire est de l'ordre de 30 euros le MWh". "Ils nous imposent le double en nous disant que tout cela est très objectif", souligne-t-elle.

La CLCV évoque une "absence totale de consultation de toutes les parties prenantes". "L'Etat et EDF ont négocié le nouveau prix du nucléaire sans aucune consultation extérieure alors même que depuis le printemps les associations de consommateurs proposaient un débat approfondi sur la gestion du nucléaire", rappelle-t-elle.

L'accord "augmentera injustement la facture des ménages de plus de 10%"

L'association estime qu'il s'agit d'un procédé "inadmissible", affirmant que l'accord négocié "augmentera injustement la facture des ménages de plus de 10%". "Nous n'aurons donc de cesse de le contester par tous les moyens à notre disposition", prévient-elle.

Concernant le reste de la réforme, "toujours fondée sur l'absence de dialogue et la sauvegarde du secteur", la CLCV n'anticipe "rien de bon", comparant le projet du gouvernement à "un nouvel échafaudage fragile d'un secteur qui ne parvient plus à retrouver son équilibre et le sens de la protection du consommateur".