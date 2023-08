Electricité : Eni va rembourser 50 millions d'euros à ses 100.000 clients lésés

Le fournisseur d'électricité "remboursera dans les semaines qui viennent 50 millions d'euros à ces 100.000 clients qui ont eu des problèmes de surfacturation"...

(Boursier.com) — Certains clients d'Eni vont pouvoir bénéficier d'un remboursement. Convoqués la semaine dernière par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, les dirigeants du fournisseur d'électricité italien ont reconnu des erreurs de facturation pour les clients en France ayant renouvelé leurs contrats au second semestre 2022. Ces erreurs sont en partie attribuées au non-respect de certaines mesures de protection gouvernementale.

Invitée sur 'RMC' ce mardi, Agnès Pannier-Runacher a indiqué avoir "convoqué Eni et Engie la semaine dernière" après avoir reçu "des alertes de la part du médiateur de l'énergie concernant ces deux fournisseurs". "Concernant Eni, on s'est aperçu qu'il y avait des erreurs", a-t-elle révélé.

Ainsi, l'entreprise "remboursera dans les semaines à venir 50 millions d'euros à ces 100 000 clients qui ont rencontré des problèmes de surfacturation", a affirmé la ministre, précisant que 34 millions d'euros seraient remboursés dès cette semaine.

La présence du "bouclier tarifaire" oubliée

Pour rappel, le gouvernement avait instauré à l'automne 2021 un "bouclier tarifaire" visant à contenir la facture des ménages français, qui doit être progressivement levé d'ici la fin de l'année 2024. Cependant, en oubliant l'existence de ce bouclier, Eni aurait émis des factures d'électricité pour certains clients avec des montants à payer considérablement élevés.

Concernant Engie, "il semblerait que nous soyons face à une situation différente. Engie avait conclu des contrats extrêmement avantageux, au moment où le prix de l'électricité était au plus bas, et qui bénéficiaient à de nombreux clients", a expliqué Agnès Pannier-Runacher.

Vers des "sanctions s'il y a des abus envers les consommateurs"

Elle a rapporté que par la suite, le fournisseur d'énergie avait été confronté à une hausse des prix due à l'augmentation du coût de l'électricité sur les marchés. "C'est pourquoi j'ai demandé à Engie de vérifier l'absence d'anomalie et de s'assurer que les clients avaient été correctement informés. Le défaut d'information est également passible de sanctions. Engie nous informe, et nous vérifierons, qu'il y a eu des SMS, des appels, et non seulement un simple document envoyé entre deux factures à votre retour de vacances", a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, la ministre de la Transition énergétique a déclaré avoir demandé à la Commission de régulation de l'énergie "de mener toutes les enquêtes nécessaires et d'imposer toutes les sanctions en cas d'abus envers les consommateurs". "Il est inadmissible que les fournisseurs d'énergie profitent de cette situation d'augmentation inédite des prix de l'énergie. Jusqu'à présent, nous n'avons pas constaté de tels comportements. Cependant, nous veillerons à éviter ce type de situation", a-t-elle assuré.