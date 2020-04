Electricité : Engie va rembourser deux mois d'abonnement à 600.000 foyers

Engie a décidé de prendre en charge l'abonnement des clients les plus modestes pendant deux mois. Il s'agit des des bénéficiaires d'un chèque énergie ou d'une aide du Fonds de solidarité logement.

(Boursier.com) — Engie fait un geste pour les foyers les plus modestes... En cette période de pandémie de coronavirus, le fournisseur d'électricité a en effet décidé de leur rembourser le montant de l'abonnement pendant deux mois.

"Parce que la situation est plus dure pour certains, parce que chez Engie nous sommes solidaires, nous remboursons deux mois d'abonnement électricité à nos 600.000 abonnés bénéficiaires d'un chèque énergie ou d'une aide du Fonds de solidarité logement", a annoncé la directrice générale d'Engie Claire Waysand dans un tweet ce lundi.

Pour rappel, le chèque énergie est un dispositif d'aide pour les foyers modestes, inscrit dans la loi sur la transition énergétique de 2015 pour lutter contre la précarité énergétique. Il remplace les tarifs sociaux de l'énergie, qui ont pris fin en 2017.

Un coût estimé à 12 millions d'euros

Ainsi, les clients seront remboursés en mai de l'abonnement du mois d'avril, et en juin de l'abonnement du mois de mai, précise le groupe. Cette mesure représenterait un effort financier total de 12 millions d'euros, soit 20 euros par client, selon Engie.

"Dans tous les pays où elles opèrent, les équipes d'Engie sont mobilisées pour assurer la continuité de l'approvisionnement en énergie et des services essentiels et expriment leur solidarité avec ceux qui sont le plus touchés par l'épidémie de Covid-19", a tenu à souligner Claire Waysand.

Pour les professionnels ?

D'autres mesures ont été mises en place notamment à destination des professionnels (artisans, avocats...), qui bénéficieront de facilités de paiement sur six mois avec un report de la première échéance jusqu'à la fin de la crise sanitaire, comme l'a révélé le directeur de la division particuliers d'Engie Hervé Matthieu Ricour à 'Ouest-France'.

"Nous avons aussi mis en place un dispositif sécurisé pour permettre aux techniciens de continuer à dépanner les installations. 35.000 interventions ont ainsi pu avoir lieu", a-t-il ajouté.